Politico: Трамп отказался от встречи с Зеленским в Давосе

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист

У главы Белого дома есть дела поважнее?

Трамп встретится с Владимиром Зеленским в Давосе

Фото: www.globallookpress.com/Igor Jakubowski

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отказался от встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом сообщила газета Politico.

Уточняется, что изначально Трамп планировал лично поговорить с президентом Украины во время Всемирного экономического форума в Давосе, однако позднее передумал.

«Зеленский очень хочет личной встречи, а нежелание ее проводить исходит от Белого дома», — сказано в материале.

В публикации также говорится о том, что в рамках мероприятия были анонсированы переговоры с европейскими лидерами «коалиции желающих». При этом пройдут они или нет, точно пока неизвестно.

До этого зарубежные СМИ писали о том, что на форуме в Давосе украинская повестка, вероятнее всего, отойдет на второй план. Это связано с ситуацией вокруг Гренландии. Не так давно Трамп заявил: он намерен купить этот остров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как швейцарский Давос готовится к приезду главы Белого дома.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

