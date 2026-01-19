Холодный прием: как швейцарский Давос готовится к приезду Трампа

На Западе строить многополярный мир не получается. И яркий пример — Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе, он стартует сегодня. Все внимание в этот раз ситуации вокруг США и Гренландии. Украина совсем забыта. У нее нет даже эпизодической роли. Об утерянных иллюзиях западного партнерства расскажет корреспондент «Известий» Виталий Чащухин.

Без фанфар и красных дорожек, Давос готовит по-настоящему холодную встречу президенту США Дональду Трампу. Дома увешаны плакатами с ругательствами, а к портретам американского президента пририсовывают усики Гитлера — за Венесуэлу, Иран и, конечно, покушение на Гренландию.

«Что происходит с демократией? Нельзя просто вторгаться в другие страны, даже если Мадуро был плохим человеком. Это немыслимо, это недемократично», — заявил один из протестующих Киан.

Докатившиеся и до швейцарских гор антитрамповские демонстрации как уличная версия европейского ответа Штатам. Трампа, конечно, поджидают на ВЭФ, но исключительно как персону нон-грата, новое «мировое зло», пострашнее России.

«Трампа надо жестко высвечивать, разбирать по косточкам. Потому что Трамп — это поджигатель войны, ему везде нужны войны, ему везде нужны применения силы», — считает один из демонстрантов.

Организаторы в этом году так рассчитывали на «дух диалога», так и озаглавили форум.

«Мы хотим создать дух диалога, и я говорю это уже в пятый раз», — признался временный сопредседатель Совета попечителей ВЭФ Андре Хоффманн.

В честь этого открыли даже статую, но и она выглядит скорее как странная галлюцинация былого трансатлантического партнерства.

Разговор намечается явно на повышенных тонах. Вчерашние союзники готовы схлестнуться лицом к лицу не о судьбах мира, а о том, кому этот самый мир будет принадлежать.

Запад трещит по своему центральному шву, между Европой и США. Макрон заготовил торговую «базуку», Брюссель грозит перекрытием рынков, в Лондоне прерывают исполнение американского гимна на матче НБА. Все это в ответ на десятипроцентную тарифную дубину, которой Трамп ударит по ключевым странам ЕС уже с 1 февраля, если ему не отдадут Гренландию,

«Да, угроза есть. ЕС реагирует ответственно, сдержанно, стараясь устранить источник угрозы и найти решение. Эскалировали не мы, а другая сторона», — добавил представитель Еврокомиссии Олоф Гилл.

Уже в четверг в Брюсселе соберется внеплановый экстренный саммит на уровне лидеров, а в преддверии зубоскалит едва ли не каждая европейская страна.

«Это не то, как союзники должны поступать друг с другом, это — шантаж», — подчеркнул министр иностранных дел Нидерландов Давид ван Вил.

Вот только пока это и в самом деле выглядит как начало какого-то бородатого анекдота — собрались как-то немцы, французы и датчане Гренландию защищать, 15 солдат Бундесвера без объяснения причин уже вылетели оттуда, не продержавшись и суток. Власти острова продолжают пока собственными силами и упряжками в самом деле собачиться с Трампом.

«Конечно, мы не собираемся стрелять в американцев, мы мирные люди. Но больше никогда нельзя доверять этой собаке», — заявила гренландский общественный деятель Тилли Мартинуссен.

Украина сдвигается на второй план, хотя в Давосе намечаются даже американо-российские переговоры. И Киев рассчитывает на выделение 800 миллиардов американской помощи, причем с формулировкой «на послевоенное восстановление». В свою давосскую витрину они поместили даже белого голубя, который, впрочем, выглядит пока как чучело мира.

Не успели завершить одну, как в самом разгаре уже совсем другая, куда более глобальная война — американская безопасность в обмен на послушание, взаимоуничтожающие санкции и политика шантажа.

