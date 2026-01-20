Сомелье, задушивший жену во время БДСМ-утех, ранее избил знакомого на фестивале сыра

Сомелье, задушивший жену во время БДСМ-утех, ранее избил коллегу на фестивале сыра. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Инцидент произошел в 2022 году на фестивале сыра. Тогда на ныне обвиняемого Владимира Г. был составлен полицейский протокол.

По данным телеканала, мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с товарищем, ожидая такси после мероприятия. Спор «о природе женщин» перерос в потасовку, в ходе которой пострадала их общая коллега, получившая удар по лицу.

Девушка написала заявление в полицию.

Теперь, спустя годы, этот же мужчина был арестован по гораздо более тяжелому обвинению — в удушении собственной жены. Эти факты могут сыграть роль в формировании полной картины характера обвиняемого в ходе следствия и суда.

