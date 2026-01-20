Сомелье, задушивший жену во время БДСМ-утех, ранее избил знакомого на фестивале сыра

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 46 0

Потасовку спровоцировал спор о «природе женщин».

Сомелье, убивший жену, ранее избил коллегу на фестивале

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Сомелье, задушивший жену во время БДСМ-утех, ранее избил коллегу на фестивале сыра. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Инцидент произошел в 2022 году на фестивале сыра. Тогда на ныне обвиняемого Владимира Г. был составлен полицейский протокол.

По данным телеканала, мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с товарищем, ожидая такси после мероприятия. Спор «о природе женщин» перерос в потасовку, в ходе которой пострадала их общая коллега, получившая удар по лицу.

Девушка написала заявление в полицию.

Теперь, спустя годы, этот же мужчина был арестован по гораздо более тяжелому обвинению — в удушении собственной жены. Эти факты могут сыграть роль в формировании полной картины характера обвиняемого в ходе следствия и суда.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что экс-ведущую шоу «Орел и Решка» Василису Хвостову не пустили в США из-за БДСМ-костюма и отправили в камеру для иммигрантов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-17° Атмосферное давление 784 мм рт. ст.
Относительная влажность 84%
77.76
-0.07 90.16
-0.38
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:57
Лавров: европейские лидеры не скрывают подготовку к войне с Россией
12:57
«Главное — не развестись»: Анна Чиповская о планах на 2026 год
12:45
Армия России нанесла массированный удар по объектам ВПК и энергетики Украины
12:45
Европейские ценности: в Польше отменили слова «муж» и «жена» при оформлении брака
12:37
Американец почти год плыл на яхте ради россиянки и получил срок
12:28
Причина найдена: почему страны ЕС срывают все попытки мирного урегулирования на Украине

Сейчас читают

Трамп отказался от встречи с Зеленским в Давосе
Знал, чего хотят женщины: чем запомнился миру модельер Валентино Гаравани
Не срезать силу и удачу: лунный гороскоп стрижек на январь 2026
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают