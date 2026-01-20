Умерла пропавшая в Саудовской Аравии актриса Надя Кесума

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 60 0

У артистки осталось трое несовершеннолетних детей.

Что случилось с пропавшей в Саудовской Аравии актрисой

Фото: Instagram*/nadiakesumawati

В Саудовской Аравии умерла малазийская актриса Надя Кесума, которая ранее была объявлена пропавшей без вести в международном аэропорту города Джидда. Об этом сообщил супруг артистки Мухаммад Камарула Кабилана в социальной сети.

«С глубокой скорбью и печалью сообщаю о кончине моей любимой жены», — написал мужчина, добавив, что боль утраты останется с ним навсегда.

По имеющейся информации, жизнь знаменитости оборвалась еще 15 января 2026 года. Мухаммад Камарул Кабилан в своем обращении подчеркнул, что его супруга мирно ушла из жизни в Джидде.

Несмотря на то что о ее смерти стало известно только сейчас, трагедия произошла практически сразу после того, как связь с женщиной была потеряна на территории транспортного узла.

Отмечается, что Кесума была экстренно госпитализирована в медицинское учреждение в тот же день, когда прибыла в Саудовскую Аравию. Обстоятельства, при которых актриса попала в руки врачей, не уточняются.

Актрисе на момент смерти было 49 лет. Она широко известна в Малайзии по ролям в сериалах «Лицемер-сатана» и «Убийца». У артистки осталось трое несовершеннолетних детей.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

