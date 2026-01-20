Сделок все больше: почему в РФ растет спрос на новое жилье

URA.RU: не стоит ждать падение спроса на новое жилье в ближайшее время

Всплеск спроса на новое жилье произошел в стране из-за ожидания изменений в правилах выдачи льготной ипотеки в конце прошлого года. При этом падения числа таких сделок ждать в ближайшее время на стоит. Об этом рассказал заведующий кафедрой ипотечного кредитования Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов в беседе с URA.RU.

Несмотря на то, что рост российской экономики замедлился, люди все равно стремятся обзавестись квартирой в новостройке. Почему так происходит? Эксперт выделил несколько возможных причин: во-первых, девелоперы стали выводить на рынок меньше жилья.

Во-вторых, миграционные потоки в более крупные города. Третий фактор — непонимание людьми иных сберегательных инструментов

«Другие инструменты многим просто не понятны, желание играть на рынке ценных бумаг проявляет лишь небольшая доля граждан», — говорит он.

Многие предпочитают инвестировать деньги в недвижимость, так как это гарантирует сохранность средств. Более того, в будущем можно неплохо заработать на этом.

Именно поэтому цены застройщики снижать не хотят. И такая ситуация наблюдается во многих регионах страны, отмечает Цыганов.

Кроме того, с февраля этого года меняются правила выдачи семейной ипотеки, когда на одну семью возможен лишь один льготный жилищный кредит, а супруги должны будут выступать созаемщиками. Также идет обсуждение по поводу привязки процентной ставки к количеству детей. Как добавил Цыганов, с падением ключевой ставки с 20% до 12-13% должно произойти полноценное оживление рыночной ипотеки. Бурным спрос станет, когда банки предложат кредиты на жилье под 10%.

