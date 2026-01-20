«Главное — не развестись»: Анна Чиповская о планах на 2026 год
Актриса устроит что-то масштабное?
Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru
Актриса Анна Чиповская: в 2026 году я продолжу быть скучной
В 2026 году актриса Анна Чиповская продолжит «быть скучной», заниматься театром, сниматься в кино и гладить котиков. Об этом знаменитость рассказала в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на премьере фильма «Здесь был Юра».
«Я планирую быть скучной, заниматься театром, сниматься в кино и гладить котиков», — сказала артистка.
Также в 2026 году Анна Чиповская хотела бы почаще видеться с подругами. Но, как призналась актриса, организовать дружеские посиделки им совсем непросто, потому что у всех очень плотный рабочий график. Несмотря на это, они все же стараются урвать время на душевные беседы.
На вопрос, как встретить своего человека, Чиповская сказала: «Элементарно!».
«Главное — с ним потом не развестись. Но это дело случая», — подчеркнула звезда кино.
Анна Чиповская с 2017-го встречалась с коллегой по цеху Дмитрием Ендальцевым. Чуть больше года назад знаменитости объявили о свадьбе. Однако уже в начале 2025-го поползли слухи о расставании пары.
Ранее Дмитрий Ендальцев в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru рассказал, почему сейчас так сложно построить качественные отношения с любимым человеком.
