🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 января, для всех знаков зодиака

Сегодня 24 января. Это день, когда не стоит бояться конфликтов и споров, с их помощью можно найти правду.

♈️Овны

Овнов сегодня могут ждать серьезные споры и скандалы. Не позволяйте себе отказаться от убеждений, так вы обретете союзника, а не врага.

Космический совет: победа в искренности.

♉ Тельцы

Тельцам пора перестать мириться с неудобствами, в долгосрочной перспективе они могут погубить ваши планы. Действуйте решительно.

Космический совет: властвуйте над ситуацией.

♊ Близнецы



Близнецам не стоит бояться страстей. Вы можете оказаться внутри урагана человеческой энергии, но если не дрогнете, выстоите.

Космический совет: слушайте рокот сердца.

♋ Раки

Раки, сегодня чувства могут оказаться сильнее вас. Не бойтесь лишиться привычного союза, взамен вы обретете новое счастье.

Космический совет: бросьте компромиссы.

♌ Львы

Львов могут ждать неожиданные откровения. Не бойтесь поменять мировоззрение, новый подход приведет вас в нужное место.

Космический совет: бойтесь своих демонов.

♍ Девы

Дев может ждать серьезный кризис. В патовой ситуации не отступайте, но готовьтесь пересмотреть собственные ценности.

Космический совет: избавьтесь от пут.

♎ Весы

Весы могут стать и тираном, и жертвой. Не бегите от внутренних переживаний, справьтесь с ними, тогда достигнете счастья.

Космический совет: откройтесь недовольству.

♏ Скорпионы

Скорпионы, вы можете превратиться в настоящий вулкан. Сегодня чувства нестабильны, поэтому избегайте конфликтов и манипуляций.

Космический совет: подчините ярость.

♐ Стрельцы

Стрельцам стоит задуматься о своих истинных ценностях и идеалах. Не нужно держаться людей, с которыми вы не сходитесь в столь важных вопросах.

Космический совет: расправьте крылья.

♑ Козероги

Козерогам нельзя идти напролом. Ваши амбиции раз за разом будут сталкиваться с сопротивлением, ищите обходные пути.

Космический совет: аккуратнее с пламенем воли.

♒ Водолеи

Водолеям пришло время сделать новый шаг. Отриньте старую философию и найдите идеи, которые будут двигать вас вперед.

Космический совет: избегайте рамок.

♓ Рыбы

Рыбам стоит вспомнить о своем долге. Не дайте другим сесть вам на шею, но исполните то, что обещали.

Космический совет: обретите свободу.