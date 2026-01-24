🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 января, для всех знаков зодиака

Что готовит новый день для представителей зодиакального круга?
Фото, видео: 5-tv.ru
Сегодня 24 января. Это день, когда не стоит бояться конфликтов и споров, с их помощью можно найти правду.
♈️Овны
Овнов сегодня могут ждать серьезные споры и скандалы. Не позволяйте себе отказаться от убеждений, так вы обретете союзника, а не врага.
Космический совет: победа в искренности.
♉ Тельцы
Тельцам пора перестать мириться с неудобствами, в долгосрочной перспективе они могут погубить ваши планы. Действуйте решительно.
Космический совет: властвуйте над ситуацией.
♊ Близнецы
Близнецам не стоит бояться страстей. Вы можете оказаться внутри урагана человеческой энергии, но если не дрогнете, выстоите.
Космический совет: слушайте рокот сердца.
Больше гороскопов смотрите здесь
♋ Раки
Раки, сегодня чувства могут оказаться сильнее вас. Не бойтесь лишиться привычного союза, взамен вы обретете новое счастье.
Космический совет: бросьте компромиссы.
♌ Львы
Львов могут ждать неожиданные откровения. Не бойтесь поменять мировоззрение, новый подход приведет вас в нужное место.
Космический совет: бойтесь своих демонов.
♍ Девы
Дев может ждать серьезный кризис. В патовой ситуации не отступайте, но готовьтесь пересмотреть собственные ценности.
Космический совет: избавьтесь от пут.
♎ Весы
Весы могут стать и тираном, и жертвой. Не бегите от внутренних переживаний, справьтесь с ними, тогда достигнете счастья.
Космический совет: откройтесь недовольству.
♏ Скорпионы
Скорпионы, вы можете превратиться в настоящий вулкан. Сегодня чувства нестабильны, поэтому избегайте конфликтов и манипуляций.
Космический совет: подчините ярость.
♐ Стрельцы
Стрельцам стоит задуматься о своих истинных ценностях и идеалах. Не нужно держаться людей, с которыми вы не сходитесь в столь важных вопросах.
Космический совет: расправьте крылья.
♑ Козероги
Козерогам нельзя идти напролом. Ваши амбиции раз за разом будут сталкиваться с сопротивлением, ищите обходные пути.
Космический совет: аккуратнее с пламенем воли.
♒ Водолеи
Водолеям пришло время сделать новый шаг. Отриньте старую философию и найдите идеи, которые будут двигать вас вперед.
Космический совет: избегайте рамок.
♓ Рыбы
Рыбам стоит вспомнить о своем долге. Не дайте другим сесть вам на шею, но исполните то, что обещали.
Космический совет: обретите свободу.
Читайте также
78%
Нашли ошибку?