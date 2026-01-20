Политика реквизиции: жителей Норвегии готовят к войне с Россией

Дарья Бруданова
ВС страны, согласно закону, могут забрать дом, машину и бытовую технику.

Жителей Норвегии предупредили о конфискации имущества

Жителей Норвегии предупредили о конфискации имущества в случае войны с РФ

В Норвегии жителям страны разослали тысячи писем с предупреждением готовиться к конфискации имущества в случае войны с Россией. Об этом сообщила австралийская газета The Daily Telegraph.

«Мы проводим масштабное наращивание военной и гражданской готовности», — заявил глава логистической организации Вооруженных сил Норвегии Андрес Йернберг.

Он подчеркнул, что королевство впервые за последние сто лет находится в такой серьезной ситуации. Поэтому граждане должны быть готовы к возможным кризисам. Йернберг отметил в Норвегии уже начала действовать «политика реквизиции». Как раз именно под этим и подразумевается конфискация имущества.

Согласно закону страны, военные могут забрать у мирного населения на свои нужды следующее: квартиру, машину, лодку и любую бытовую технику.

Ранее 5-tv.ru писал, что США хотят ввести пошлины в размере 10% в отношении восьми стран, среди которых есть и Норвегия. Это произошло на фоне бурных обсуждений, связанных с покупкой Гренландии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

