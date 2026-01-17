США ввели пошлины против восьми европейских стран из-за Гренландии

США с 1 февраля введут пошлины против восьми европейских стран из-за Гренландии

В феврале 2026 года США введут пошлины в размере 10% в отношении ряда европейских стран из-за ситуации вокруг острова Гренландия. Об этом сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

«Начиная с 1 февраля 2026 года, все вышеупомянутые страны (Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Соединенное Королевство, Нидерланды и Финляндия) будут облагаться пошлиной в 10% на любые и все товары, поставляемые в Соединенные Штаты Америки. 1 июня 2026 года эта пошлина будет увеличена до 25%», — сказал он.

По словам американского лидера, пошлины будут действовать до достижения сделки по покупке Гренландии Соединенными Штатами.

Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения острова к США. Еще во время первого срока он предлагал выкупить Гренландию, а в марте 2025 года подтвердил намерение рассмотреть эту возможность. Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер ранее поставил под сомнение право Дании на контроль над территорией и заявил, что остров должен стать частью США.

Президент США также утверждал, что оборона Гренландии в настоящее время не представляет собой серьезную силу, и выражал опасения, что Россия или Китай якобы могут занять остров, если это не сделают США. Российская сторона наличие подобных планов опровергала. Аналогичную позицию высказывали также в Дании и Норвегии.

Гренландия является автономным регионом в составе Дании. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген подписали Договор о защите острова, согласно которому США взяли на себя обязательство оборонять его от возможной внешней угрозы.

