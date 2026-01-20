Лавров: европейские лидеры не скрывают подготовку к войне с Россией

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 18 0

Запад создал первопричины конфликта на Украине, и препятствует наступлению мира.

Фото, видео: © РИА Новости/Юрий Кочетков; 5-tv.ru

Лидеры европейских стран не скрывают того, что готовятся к войне с Россией. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.

«Если вы почитаете заявления европейских политиков, лидеров — и та же Кая Каллас, и Урсула фон дер Ляйен, Мерц, Стармер, Макрон, Рютте, они всерьез готовятся к войне против Российской Федерации и, собственно говоря, этого не скрывают», — подчеркнул Лавров.

Кроме того, они пытаются убедить президента США Дональда Трампа изменить свою позицию относительно украинского кризиса и не договариваться с РФ. Запад из раза в раз срывает все дипломатические попытки России решить данный конфликт мирным путем.

Глава МИД РФ подчеркнул, что у нас «нет недостатка доброй воли» для урегулирования этого вопроса мирным путем. Он напомнил, что позиция России по Украине- устранить первопричины конфликта.

«Первопричины, которые Запад долгие-долгие годы сознательно создавал для того, чтобы превратить Украину в угрозу безопасности нашей страны, в создании плацдарма против России прямо на наших границах», — добавил дипломат.

Так же они поощряли развитие нацистского режима в Незалежной, который нацелен на истребление всего русского. Речь об образовании, языке, культуре, СМИ. 

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лавров призвал ЕС к конкретным контактам с Россией.

