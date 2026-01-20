Лидеры европейских стран не скрывают того, что готовятся к войне с Россией. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.

«Если вы почитаете заявления европейских политиков, лидеров — и та же Кая Каллас, и Урсула фон дер Ляйен, Мерц, Стармер, Макрон, Рютте, они всерьез готовятся к войне против Российской Федерации и, собственно говоря, этого не скрывают», — подчеркнул Лавров.

Кроме того, они пытаются убедить президента США Дональда Трампа изменить свою позицию относительно украинского кризиса и не договариваться с РФ. Запад из раза в раз срывает все дипломатические попытки России решить данный конфликт мирным путем.

Глава МИД РФ подчеркнул, что у нас «нет недостатка доброй воли» для урегулирования этого вопроса мирным путем. Он напомнил, что позиция России по Украине- устранить первопричины конфликта.

«Первопричины, которые Запад долгие-долгие годы сознательно создавал для того, чтобы превратить Украину в угрозу безопасности нашей страны, в создании плацдарма против России прямо на наших границах», — добавил дипломат.

Так же они поощряли развитие нацистского режима в Незалежной, который нацелен на истребление всего русского. Речь об образовании, языке, культуре, СМИ.

