Армия России нанесла массированный удар по объектам ВПК и энергетики Украины

Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист

Также ВС РФ уничтожили цеха по производству дронов.

ВС РФ ударили высокоточным оружием по объектам Украины

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

В ночь с 19 на 20 января российская армия нанесла массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, а также беспилотниками по предприятиям военной промышленности (ВПК) Украины. Об этом пресс-служба Минобороны РФ сообщила в официальном Telegram-канале ведомства.

Также целями ВС РФ в ответ на террористические атаки Украины по гражданской инфраструктуре нашей страны стали транспортные и энергетические объекты, которые в своих интересах использовали боевики киевского режима.

Помимо этого, минувшей ночью российские военные уничтожили склады с боеприпасами противника и цеха по производству БПЛА.

«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — сказано в сообщении Минобороны РФ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Вооруженные силы Украины с помощью дронов атаковали школу в Запорожской области. Это произошло во время занятий. В тот момент в здании находилось 25 человек. Из них 15 — дети. К счастью, обошлось без жертв.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 января, для всех знаков зодиака

