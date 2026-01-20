Замечтался: почему водитель во Владивостоке не пропустил «скорую помощь»

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина Эксклюзив 61 0

Автомобилист утверждает, что не намеревался мешать проезду. Что же пошло не так?

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Не пропустивший скорую помощь водитель заявил, что не заметил машину врачей

Водитель автомобиля, не уступивший дорогу машине скорой помощи во Владивостоке, заявил, что не видел спецтранспорт и не слышал звуковой сигнал. Об этом он сообщил в комментарии корреспонденту 5-tv.ru.

По словам мужчины по имени Андрей, у него не было намерения препятствовать проезду. Он пояснил, что в момент движения был сосредоточен на собственных мыслях и слушал музыку, из-за чего не обратил внимания на автомобиль скорой помощи.

«Я просто ехал и не видел ее даже. Вот я был сам по себе, ехал, о чем-то там мечтал, думал и все. И нет там никакого контекста в плане того, что я не давал ей проехать», — пояснил 5-tv.ru собеседник.

Андрей отметил и то, что в подобных случаях обычно съезжает в сторону и пропускает спецтранспорт. Произошедшее он охарактеризовал как совпадение обстоятельств, не связанное с умышленными действиями.

Водитель уже дал объяснения сотрудникам Госавтоинспекции. По итогам разбирательства ему был назначен административный штраф.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-17° Атмосферное давление 784 мм рт. ст.
Относительная влажность 84%
77.76
-0.07 90.16
-0.38
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:32
Карьера не задалась: Меган Маркл хочет родить третьего ребенка ради отдыха
17:19
Аукцион по продаже аэропорта Домодедово не состоялся
17:02
Умерла заслуженная артистка России и мать известного режиссера Лариса Крамер
16:51
«Бесследно не пройдет»: Лавров предупредил Армению об опасности сближения с ЕС
16:40
Собянин рассказал о строительстве дорог в Хорошевском районе
16:24
«Ее больше нет. Без обид»: Лавров считает, что Британию не стоит называть «великой»

Сейчас читают

«Главное — не развестись»: Анна Чиповская о планах на 2026 год
«Завидуйте молча»: как высоко взлетала и низко падала Волочкова за 50 лет
Не срезать силу и удачу: лунный гороскоп стрижек на январь 2026
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026