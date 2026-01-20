Замечтался: почему водитель во Владивостоке не пропустил «скорую помощь»

Не пропустивший скорую помощь водитель заявил, что не заметил машину врачей

Водитель автомобиля, не уступивший дорогу машине скорой помощи во Владивостоке, заявил, что не видел спецтранспорт и не слышал звуковой сигнал. Об этом он сообщил в комментарии корреспонденту 5-tv.ru.

По словам мужчины по имени Андрей, у него не было намерения препятствовать проезду. Он пояснил, что в момент движения был сосредоточен на собственных мыслях и слушал музыку, из-за чего не обратил внимания на автомобиль скорой помощи.

«Я просто ехал и не видел ее даже. Вот я был сам по себе, ехал, о чем-то там мечтал, думал и все. И нет там никакого контекста в плане того, что я не давал ей проехать», — пояснил 5-tv.ru собеседник.

Андрей отметил и то, что в подобных случаях обычно съезжает в сторону и пропускает спецтранспорт. Произошедшее он охарактеризовал как совпадение обстоятельств, не связанное с умышленными действиями.

Водитель уже дал объяснения сотрудникам Госавтоинспекции. По итогам разбирательства ему был назначен административный штраф.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.