«Бесследно не пройдет»: Лавров предупредил Армению об опасности сближения с ЕС

Александра Якимчук
Александра Якимчук

Европейские «партнеры» могут заставить республику отрабатывать каждый одолженный цент.

Фото, видео: © РИА Новости/Юрий Кочетков; 5-tv.ru

Лавров: ЕС заставит Армению отрабатывать каждый одолженный цент

Тесное сотрудничество с Евросоюзом (ЕС) может негативно сказать на Армении. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.

Глава МИД РФ прокомментировал транш, который недавно получила Армения от ЕС. Он отметил, что часто европейские страны выделяют деньги на развитие риторики о гибридной угрозе со стороны России.

«Сближение с Евросоюзом бесследно не проходит. <…> Дают деньги на такую работу. Недавно был транш Армении предоставлен в 15 миллионов евро. И я не сомневаюсь, что брюссельская бюрократия будет заставлять армянских наших друзей отрабатывать каждый цент», — подчеркнул Лавров.

Попросил дипломат армянский народ задуматься и о словах председателя Европейской комиссии Каи Каллас о предстоящих выборах по молдавскому сценарию.

«Если Кая Каллас откровенно признается, что в ходе предстоящих выборов в Армении будет применен молдавский сценарий, то на месте армянского общества я бы серьезно над этим задумался», — заметил глава ведомства.

Лавров напомнил, что в ходе выборов в Молдавии были грубейшим образом подтасованы результаты голосования. Действующий президент республики Майя Санду проиграла внутри страны. Однако смогла объявить победу после подсчета голосов ее сограждан из других государств. Только вот распределение избирательных участков было не совсем логичным. В Европе участков было открыто 200, в Приднестровье — около десяти, причем голосование там проходило с серьезными затруднениями. А в России, где проживает самая большая молдавская диаспора, было лишь два избирательных участка.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что, по словам Лаврова, европейские лидеры не скрывают подготовку к войне с Россией.


