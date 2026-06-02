Варшава намерена блокировать вступление Украины в Евросоюз, об этом заявил вице-спикер польского сейма Кшиштоф Босак.

По словам политика, присоединение Киева к ЕС будет возможно только после отказа от «чествования националистов» и снятия запрета на эксгумацию жертв Волынской резни — самого болезненного эпизода в польско-украинских отношениях.

«Я считаю, что это символический жест, однако если мы хотим оказать реальное давление на Украину, то нужно перейти к более конкретным и эффективным мерам. В первую очередь мы должны заявить, что Польша будет блокировать вступление Украины в Европейский Союз до тех пор, пока они не откажутся от культа преступников», — заявил вице-спикер Сейма Польши, лидер объединения «Конфедерация» Кшиштоф Босак.

Польша некогда была одним из главных союзников Украины. Но в последнее время отношения между странами стали напряженными. Зеленский все чаще в публичном пространстве симпатизирует военным преступникам, в частности тем, кто устраивал геноцид польского народа во время Второй мировой войны.

Бывший посол Польши на Украине Бартош Чихоцкий даже вернул награду «За заслуги», полученную от Зеленского, после того как глава киевского режима присвоил подразделению ВСУ наименование организации, запрещенной в России.

* — УПА внесена в перечень экстремистских организаций и запрещена в России.