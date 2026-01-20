Собянин: Еще три проекта комплексного развития территорий реализуют в Москве

Одобрено еще три проекта комплексного развития территорий для реализации программы реновации. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем канале в мессенджере MAX.

Проекты затронут неэффективно используемые территории нежилой застройки общей площадью 10,8 гектара в разных районах столицы.

«Планируется построить около 209 тысяч квадратных метров жилья. На реорганизуемых участках общей площадью 10,8 гектара сейчас расположены устаревшие объекты», — отметил Мэр Москвы.

Первый участок площадью 6,2 гектара расположен в районе Сокол (Северный административный округ) по адресу: улица Зорге, владение 19. Он располагается вдоль путей Московского центрального кольца между станциями Зорге и Панфиловская. Градостроительный потенциал участка составляет 43,29 тысячи квадратных метров недвижимости.

Проект предусматривает сохранение объекта культурного наследия регионального значения — сторожевого дома станции Серебряный Бор Московской окружной железной дороги, построенного в 1903–1908 годах по проекту архитектора Александра Померанцева. Здание расположено напротив строений 1 и 2 дома 27а на улице Зорге.

Второй участок площадью 3,85 гектара находится в районе Солнцево (Западный административный округ) по адресу: улица Матросова, территория 1, недалеко от пересечения Московской кольцевой автомобильной дороги и Боровского шоссе. Его градостроительный потенциал составляет 141,4 тысячи квадратных метров недвижимости.

Третий участок площадью 0,75 гектара расположен в Рязанском районе (Юго-Восточный административный округ) по адресу: Окская улица, владение 11, вблизи пересечения с Рязанским проспектом. Его градостроительный потенциал составляет 24,25 тысячи квадратных метров недвижимости.

Общая площадь новых квартир составит свыше 127 тысяч квадратных метров. В результате реализации этих проектов комплексного развития территорий современное жилье получат около 4,5 тысячи человек.