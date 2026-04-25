Мэр Москвы рассказал о работе горячих линий городских служб в майские праздники

Горячие линии городских служб Москвы продолжат работу в обычном режиме во время майских праздников. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в канале мессенджера МАКС.

По его словам, операторы и голосовые помощники будут отвечать на вопросы горожан о государственных услугах, работе транспорта, режиме парковок, а также помогут записаться к врачу и получить другую необходимую информацию.

Жители смогут обратиться по основным телефонам городских служб. В их числе единая справочная служба правительства Москвы (+7 495 777-77-77), диспетчерский центр (+7 495 539-53-53), медицинская справочная служба (+7 495 122-02-21 или 122), контакт-центр «Московский транспорт» (+7 495 539-54-54 и 3210), ветеринарная служба (+7 495 612-12-12), линия для передачи показаний счетчиков (+7 495 539-25-25) и служба поддержки портала mos.ru (+7 495 539-55-55).

Кроме того, цифровые сервисы останутся доступными круглосуточно. Воспользоваться ими можно через портал mos.ru и городские приложения, такие как «Госуслуги Москвы», «Электронный дом Москва» и «Моя Москва».

Среди популярных сервисов — «Мои платежи», который позволяет оплачивать счета, и «Вызов мастера» для решения бытовых проблем. Также для тех, кто планирует переезд, доступны услуги по организации переезда и вывозу ненужных вещей.

