Лавров: Армения не сможет перейти на стандарты Евросоюза без выхода из ЕАЭС

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 50 0

Еревану при сближении с ЕС придется присоединиться к антироссийской риторике.

Переход Армении на стандарты ЕС

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Лавров: переход Армении на стандарты ЕС не возможен без выхода из ЕАЭС

Армения не сможет перейти на стандарты Евросоюза (ЕС) без последствий. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.

Глава МИД РФ уточнил, что переход Армении на стандарты ЕС возможен только после выхода из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), так как нормы этих двух объединений не согласуются друг с другом ни в торговле, ни в инвестициях. При этом Брюссель требует от Еревана полного соответствия законодательства страны стандартам ЕС.

Кроме того, нормы Евросоюза предполагают и согласование внешней политики, а это значит, что Армении придется присоединиться к странам с антироссийской риторикой и ввести против РФ санкции.

«Либерализация визового режима предлагается армянам, но она обусловлена тем, что Евросоюз должен иметь голос в решении проблем в правоохранительной сфере, в сфере охраны границ. Понятно, что в Армении находятся наши пограничники. Уже возникает вопрос о том, как это стыкуется с нынешними обязательствами Еревана», — заметил Лавров.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лавров призвал Армению задуматься о словах Каллас про «молдавский сценарий».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-7° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.76
-0.07 90.16
-0.38
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:12
Программа ко Дню студента объединит десятки площадок в разных районах Москвы
19:10
«Позорно!» — Филиппо раскритиковал Макрона за речь на форуме в Давосе
19:03
Звезда «Интернов» Илья Глинников впервые стал отцом в 40 лет
18:56
Родственница пловца Свечникова поехала на опознание обнаруженного в Босфоре тела
18:43
Куриный код: эксперты объяснили разницу между белыми и коричневыми яйцами
18:28
«Должны ответить»: премьер-министр Бельгии призвал европейцев ужесточить политику в отношении США

Сейчас читают

«Главное — не развестись»: Анна Чиповская о планах на 2026 год
«Завидуйте молча»: как высоко взлетала и низко падала Волочкова за 50 лет
Главное — развитие: актриса Ксения Суркова о том, что детям нужна свобода
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026