Лавров: Армения не сможет перейти на стандарты Евросоюза без выхода из ЕАЭС

Лавров: переход Армении на стандарты ЕС не возможен без выхода из ЕАЭС

Армения не сможет перейти на стандарты Евросоюза (ЕС) без последствий. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.

Глава МИД РФ уточнил, что переход Армении на стандарты ЕС возможен только после выхода из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), так как нормы этих двух объединений не согласуются друг с другом ни в торговле, ни в инвестициях. При этом Брюссель требует от Еревана полного соответствия законодательства страны стандартам ЕС.

Кроме того, нормы Евросоюза предполагают и согласование внешней политики, а это значит, что Армении придется присоединиться к странам с антироссийской риторикой и ввести против РФ санкции.

«Либерализация визового режима предлагается армянам, но она обусловлена тем, что Евросоюз должен иметь голос в решении проблем в правоохранительной сфере, в сфере охраны границ. Понятно, что в Армении находятся наши пограничники. Уже возникает вопрос о том, как это стыкуется с нынешними обязательствами Еревана», — заметил Лавров.

