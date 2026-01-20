Лавров призвал Армению задуматься из-за слов Каллас о «молдавском сценарии»

Элина Битюцкая
Министр иностранных дел России выразил обеспокоенность в связи с недавним заявлением главы евродипломатии.

Сергей Лавров высказал обеспокоенность из-за слов Каллас

Фото: © РИА Новости/Юрий Кочетков

Лавров обеспокоен заявлением Каллас о молдавском сценарии на выборах в Армении

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил серьезную озабоченность в связи с планами внешних сил повлиять на внутриполитическую ситуацию в Армении. Об этом он заявил на пресс-конференции, подводя итоги деятельности российской дипломатии в 2025 году.

Лавров прокомментировал недавнее заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас о возможности применения «молдавского сценария» на предстоящих парламентских выборах в Армении в июне 2026 года.

«Если Кая Каллас откровенно признается, что в ходе предстоящих выборов в Армении будет применен молдавский сценарий, то на месте армянского общества я бы серьезно над этим задумался», — сказал глава МИД РФ.

По его словам, «молдавский сценарий» подразумевает нарушения и манипуляции на выборах, включая использование голосов диаспоры, проживающей в Европе.

В тот же день Лавров сообщил, что Армения недавно получила от Брюсселя транш в размере 15 миллионов евро, и выразил уверенность, что за эти средства с армянской стороны будут требовать политическую «отработку».

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Сергей Лавров назвал «впечатляющим» начало 2026 года.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Лавров призвал Армению задуматься из-за слов Каллас о «молдавском сценарии»
