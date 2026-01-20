Родственница пловца Свечникова поехала на опознание обнаруженного в Босфоре тела

Родственница российского профессионального пловца Николая Свечникова, пропавшего во время заплыва через Босфор в Стамбуле, поехала на опознание найденного в проливе мужчины. Об этом 5-tv.ru сообщил друг спортсмена.

«Я спросил у его жены, она сказала, что действительно, тело нашли, но пока не факт, что это он. Одна из родственниц выезжает на опознание», — пояснил мужчина.

По его словам, фотоматериалы для предварительного установления личности родственникам не направлялись.

Он также отметил, что супруга Николая Свечникова Антонина не выезжает на опознание, так как находится с ребенком. По имеющейся информации, опознание проведет одна из родственниц, находящаяся на территории Турции.

Позднее родственница жены спортсмена Алена в письменном комментарии подтвердила, что направляется на опознание тела. В сообщении она указала, что находится в дороге и не может дать развернутые пояснения.

До этого 5-tv.ru сообщал, что Николай Свечников пропал 24 августа 2025 года во время Межконтинентального заплыва через Босфор в Стамбуле.

