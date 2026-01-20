Филиппо раскритиковал Макрона за речь на форуме в Давосе

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо подверг критике президента Франции Эммануэля Макрона за выступление на английском языке на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Соответствующее заявление политик опубликовал на своей странице в социальной сети X (бывш. Twitter).

«В данный момент Макрон выступает с речью в Давосе <…> он говорит по-английски! Невыносимо! Позорно!» — высказался Филиппо.

Кроме того, лидер партии обратил внимание на содержание речи Макрона. По его словам, в выступлении неоднократно упоминался Европейский союз, при этом Франция, как отметил политик, не была названа ни разу. Отдельное недовольство Филиппо вызвал внешний вид президента — он подчеркнул, что Макрон выступал в темных очках.

Ранее, 16 января, Эммануэль Макрон появился в темных очках на встрече в Елисейском дворце, посвященной институциональному будущему Новой Каледонии. Тогда в администрации президента пояснили, что очки были использованы для того, чтобы скрыть покраснение правого глаза.

До этого французский лидер выступал перед военными с лопнувшим сосудом в глазу. Президент принес извинения за внешний вид, отметив при этом, что его состояние не представляло серьезной угрозы для здоровья.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.