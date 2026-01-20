Стартовала продажа билетов на юбилейный фестиваль GARAGE FEST на «Игора Драйв»

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 46 0

Мероприятие пройдет 18 и 19 июля в Ленинградской области.

Стартовала продажа билетов на GARAGE FEST Игора Драйв 2026

Фото: Пресс-служба автодрома «Игора Драйв»

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Открыта продажа билетов на юбилейный фестиваль GARAGE FEST Игора Драйв 2026, который состоится 18 и 19 июля на автодроме «Игора Драйв» в Ленинградской области.

В 2026 году фестиваль традиционно в пятый раз объединит несколько крупных автоспортивных событий, концерты различных музыкальных форматов, экспозицию самых быстрых автомобилей страны в зоне RDRC, а также масштабную выставочную площадку «Автокультура», где будут представлены классические и редкие автомобили разных эпох.

Ключевой новинкой программы станет гонка на выносливость «1000 километров Игора Драйв». В заезде примут участие ведущие российские кольцевые пилоты. На старт выйдут экипажи на автомобилях различных классов, включая суперкары Mercedes-AMG и Lamborghini категории GT3, машины GT4, спортивные прототипы, а также автомобили мирового туринга TCR. Прохождение дистанции займет порядка восьми часов чистого гоночного времени.

В рамках фестиваля также пройдет этап Открытого чемпионата RDS Open по дрифту. Соревнование считается одним из самых сложных в сезоне из-за особенностей трассы. Зрители смогут наблюдать за заездами с близкого расстояния, что позволяет ощутить динамику борьбы и характер дрифта.

В зоне RDRC будут представлены участники чемпионата и Кубка России по дрэг-рейсингу, включая промоды мощностью до 4500 лошадиных сил, дрэгстеры длиной до восьми метров и глубоко модифицированные серийные автомобили. В программе предусмотрены показательные заезды на главной прямой трассы.

Постоянными участниками фестиваля станут команды студентов технических вузов, представляющие свои болиды в рамках Всероссийских инженерных соревнований. В зоне «Автокультура» запланированы дефиле автомобилей и парад по шоссейно-кольцевой трассе, а также тематические лекции с участием экспертов и представителей автоспорта.

Каждый день фестиваля будет завершаться концертной программой. Для гостей также будут работать тематические зоны партнеров, фуд-корт, фотоплощадки и пространства для семейного отдыха.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-7° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.82
0.06 91.20
1.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:48
Поздравления, награды и шоу для фанатов: как Волочкова отметила 50-летие
23:15
«Страх и неопределенность»: политолог заявил об отсутствии у Европы автономии
22:53
Стартовала продажа билетов на юбилейный фестиваль GARAGE FEST на «Игора Драйв»
22:31
«Осознают правильность российской позиции»: Дмитриев прокомментировал переговоры с США
22:25
Актрису Джейн Фонду засняли в инвалидной коляске
22:18
«Очень хороший показатель»: Путин отметил прирост населения в Адыгее

Сейчас читают

Улыбалась и позировала: Аглая Тарасова впервые вышла в свет после суда
«Воспринимается как оскорбление»: политолог объяснил отказ Макрона войти в «Совет мира»
Не срезать силу и удачу: лунный гороскоп стрижек на январь 2026
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026