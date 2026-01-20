Стартовала продажа билетов на юбилейный фестиваль GARAGE FEST на «Игора Драйв»

Открыта продажа билетов на юбилейный фестиваль GARAGE FEST Игора Драйв 2026, который состоится 18 и 19 июля на автодроме «Игора Драйв» в Ленинградской области.

В 2026 году фестиваль традиционно в пятый раз объединит несколько крупных автоспортивных событий, концерты различных музыкальных форматов, экспозицию самых быстрых автомобилей страны в зоне RDRC, а также масштабную выставочную площадку «Автокультура», где будут представлены классические и редкие автомобили разных эпох.

Ключевой новинкой программы станет гонка на выносливость «1000 километров Игора Драйв». В заезде примут участие ведущие российские кольцевые пилоты. На старт выйдут экипажи на автомобилях различных классов, включая суперкары Mercedes-AMG и Lamborghini категории GT3, машины GT4, спортивные прототипы, а также автомобили мирового туринга TCR. Прохождение дистанции займет порядка восьми часов чистого гоночного времени.

В рамках фестиваля также пройдет этап Открытого чемпионата RDS Open по дрифту. Соревнование считается одним из самых сложных в сезоне из-за особенностей трассы. Зрители смогут наблюдать за заездами с близкого расстояния, что позволяет ощутить динамику борьбы и характер дрифта.

В зоне RDRC будут представлены участники чемпионата и Кубка России по дрэг-рейсингу, включая промоды мощностью до 4500 лошадиных сил, дрэгстеры длиной до восьми метров и глубоко модифицированные серийные автомобили. В программе предусмотрены показательные заезды на главной прямой трассы.

Постоянными участниками фестиваля станут команды студентов технических вузов, представляющие свои болиды в рамках Всероссийских инженерных соревнований. В зоне «Автокультура» запланированы дефиле автомобилей и парад по шоссейно-кольцевой трассе, а также тематические лекции с участием экспертов и представителей автоспорта.

Каждый день фестиваля будет завершаться концертной программой. Для гостей также будут работать тематические зоны партнеров, фуд-корт, фотоплощадки и пространства для семейного отдыха.

