«Просыпайтесь и рычите»: глава МВФ дала странный совет украинцам

Эфирная новость 22 0

Также Кристалина Георгиева высказалась за отмену субсидий на электроэнергию Украины на фоне режима ЧС.

Фото, видео: JUNG YEON-JE/POOL/ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Глава МВФ предложила украинцам рычать по утрам для поднятия духа

Заявления еврочиновников очень часто вызывают вопросы об их адекватности. Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева сегодня очень своеобразно попыталась поднять боевой дух украинцев, посоветовав им вот такой аутотренинг.

«Вы должны верить в себя, как лев! Так что просыпайтесь утром и рычите», — заявила глава МВФ.

На фоне реальных проблем Киева звучит, конечно, как издевательство. Тем более следом она заявила, что субсидирование оплаты электроэнергии на Украине должно прекратиться. Напомню, сейчас там введен режим чрезвычайной ситуации. Во всех регионах ежедневно происходят многочасовые отключения из-за повреждения инфраструктуры.

Ранее, писал 5-tv.ru, скандал вокруг песни Тины Кароль показал истинные настроения украинцев. Артистка призвала жителей Незалежной не падать духом без света и воды и чуть-чуть «потерпеть» ради мифической победы. Но такой расклад устроил далеко не всех. Многие украинские интернет-пользователи и вовсе назвали артистку лицемерной и циничной. После всего хейта в ее сторону Кароль вынуждена была публично принести извинения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

-7° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.82
0.06 91.20
1.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:23
«Просыпайтесь и рычите»: глава МВФ дала странный совет украинцам
2:01
Шутка школьного уровня: как Трамп троллит Европу в соцсетях
1:40
Восемь человек пострадали при атаке дронов ВСУ в Адыгее
1:22
Трамп репостнул сообщение, что врагами США являются ООН и НАТО, а не Россия
0:59
Трамп усомнился в готовности НАТО прийти на помощь США в случае необходимости
0:42
Силы ПВО России сбили 53 украинских дрона над регионами РФ за три часа

Сейчас читают

«Устроилась хорошо»: где живет Лариса Долина после передачи квартиры Лурье
Поздравления, награды и шоу для фанатов: как Волочкова отметила 50-летие
Улыбалась и позировала: Аглая Тарасова впервые вышла в свет после суда
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026