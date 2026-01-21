«Просыпайтесь и рычите»: глава МВФ дала странный совет украинцам

Глава МВФ предложила украинцам рычать по утрам для поднятия духа

Заявления еврочиновников очень часто вызывают вопросы об их адекватности. Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева сегодня очень своеобразно попыталась поднять боевой дух украинцев, посоветовав им вот такой аутотренинг.

«Вы должны верить в себя, как лев! Так что просыпайтесь утром и рычите», — заявила глава МВФ.

На фоне реальных проблем Киева звучит, конечно, как издевательство. Тем более следом она заявила, что субсидирование оплаты электроэнергии на Украине должно прекратиться. Напомню, сейчас там введен режим чрезвычайной ситуации. Во всех регионах ежедневно происходят многочасовые отключения из-за повреждения инфраструктуры.

Ранее, писал 5-tv.ru, скандал вокруг песни Тины Кароль показал истинные настроения украинцев. Артистка призвала жителей Незалежной не падать духом без света и воды и чуть-чуть «потерпеть» ради мифической победы. Но такой расклад устроил далеко не всех. Многие украинские интернет-пользователи и вовсе назвали артистку лицемерной и циничной. После всего хейта в ее сторону Кароль вынуждена была публично принести извинения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX