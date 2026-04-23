Россия и Венгрия сохранят нормальные отношения

Анастасия Антоненко
По словам замглавы МИД РФ, Будапешт достаточно прагматичен.

Отношения России и Венгрии после победы «Тисы»: что известно

Москва сохранит нормальные отношения с Венгрией, даже если в стране сменится правительство. Об этом 23 апреля заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин в беседе с ТАСС.

«У нас будут нормальные отношения с Венгрией, так как венгры довольно прагматичные. Они не закрывают двери», — сказал дипломат.

Он отметил, что Будапешт проводит прагматичную политику и может корректировать позиции по отдельным вопросам, но при этом зависит от поставок российских энергоресурсов, сотрудничества в атомной сфере, а также от внешнего финансирования из Брюсселя и Вашингтона.

Ранее, 15 апреля, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не уклоняется от диалога с новыми властями в Венгрии. Он подчеркнул, что если победивший на выборах лидер говорит, что не будет звонить президенту Владимиру Путину, Москва воспринимает это как личное право политика.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также выразил надежду на продолжение контактов с Будапештом после победы на выборах партии «Тиса», отметив, что слышны заявления о готовности вести диалог.

+10° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 25%
75.00
0.41 87.97
0.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:30
На Пятом канале акция «День добрых дел» для 15-летней Самиры
5:20
Зеленский допустил кризис с боеприпасами для ПВО
5:10
В МИД РФ сообщили о планах ОЭС по блокаде Калининградской области
4:55
«С Димой много кто хочет»: Рудковская о желании Маш Милаш поработать с Биланом
4:40
Уверенно раскрываем зонтики: какая погода будет в Москве 23 апреля
4:25
В США два человека погибли в результате утечки химикатов на заводе

Сейчас читают

Брюсселю пришлось оправдываться за заявление Урсулы фон дер Ляйен о Турции
Витаминная ловушка: как обычные добавки разрушают нервную систему
Бомба замедленного действия: как мармелад влияет на развития рака
В списке на прибавку: кому повысят пенсию и как изменится график выплат в мае 2026

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на май 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на май 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео