«Звонит ей? Черт возьми!» — Самойлова отреагировала на роман Седоковой и Джигана

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко

Она считает певицу красоткой, которая всегда притягивала мужские взгляды.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Оксана Самойлова: Седокова нравилась Джигану со времен их совместного трека

Певица Анна Седокова нравилась рэперу Джигану (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) со времен их совместного трека «Холодное сердце», выпущенного в 2012 году. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказала блогер Оксана Самойлова на гала-ужине премии «Движение» от МУЗ-ТВ.

Многодетная мама эмоционально отреагировала на информацию, что Джиган названивает Седоковой. При этом она отметила, что совершенно не ревнует бывшего мужа к Анне, которая всегда была красоткой и притягивала мужские взгляды.

«Звонит ей? Черт возьми! Да нет, я не знаю, на самом деле. Аня ему нравилась со времен „Холодного сердца“. <…> Нет (не ревную. — Прим. ред.). Аня тогда всем нравилась, она и сейчас всем нравится, она классная», — поделилась Оксана.

Модель также развеяла слухи о якобы романе между певицей и рэпером. Как она отметила, Седокова ничего не подтверждала, их отношения — это только слухи. При этом Самойлова допустила, что, даже если вдруг их дружеские отношения перетекут в романтические, она будет за них только рада.

До этого Джиган заявлял, что после развода с Оксаной ни с кем не состоит в отношениях и пока не готов к ним.

Разговоры о романе между рэпером и певицей Анной Седоковой возникли после ее ролика, где она лежит на плече мужчины. Лицо спутника было видно лишь частично, однако пользователи тут же заявили, что это Джиган. Под видео она оставила загадочную подпись «Счастье любит тишину».

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 апреля, для всех знаков зодиака

