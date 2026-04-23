Могила, которой не должно быть: кто похоронил Плисецкую и Щедрина на Новодевичьем кладбище

А теперь об очень загадочной истории в Москве. Где на самом известном кладбище страны, около Новодевичьего монастыря, появилась могила легендарной балерины Майи Плисецкой и ее мужа композитора Родиона Щедрина. Все бы ничего, но последней волей Плисецкой и Щедрина было как раз не создавать захоронения, а развеять их прах. Неужели просьба не была выполнена, и кто это сделал, попытался разобраться корреспондент «Известий» Илья Аникеев.

Новодевичье кладбище. Усыпанный цветами холм, крест и черно-белое фото великих Щедрина и Плисецкой. Вокруг толпа поклонников и голос экскурсовода.

«Она в завещании написала, что, когда будет прах у Щедрина, прах объединить, перемешать и развеять над Окой. Так и сделали: половину развеяли над Окой, а половину похоронили здесь», — рассказывает экскурсовод.

Но этой могилы, согласно завещанию Щедрина и Плисецкой, здесь быть не должно. Их последняя воля: не погружать прах в землю, а развеять без остатка в России. Вот написанный от руки текст на листе А4 с автографами обоих. Но его подлинность вызывает вопросы.

«Завещание у нас должно быть нотариально удостоверено. Более того, у нас есть душеприказчик, которому нотариус обязан выдать свидетельство, а он, в свою очередь, до этого обязан поставить свою подпись, в том числе в завещании. Соответственно, так он принимает на себя юридическое обязательство», — сказала юрист Виктория Ясноградская.

Балерина ушла из жизни в 2015 году в Германии. Тело кремировали. Прах 10 лет хранился у Родиона Щедрина. Композитора не стало в прошлом году. Согласно завещанию, его тоже предали огню. Как урна с прахом попала в Россию, остается загадкой. О погребении в очень сдержанном стиле сообщила пресс-служба Большого театра.

«На Новодевичьем кладбище Москвы прошла церемония захоронения праха балерины Майи Плисецкой и композитора Родиона Щедрина», — говорилось в сообщении.

Кладбище Новодевичьего монастыря — одно из самых известных и старых в России. В списке 100 важнейших некрополей мира по версии ЮНЕСКО. Первые захоронения здесь появились в XVI веке. Тут покоится прах великих государственных деятелей, военачальников, художников, музыкантов и литераторов. То есть вся история страны. Место престижное. Обрести вечный покой там за металлической оградой простым смертным практически невозможно.

Выполнить волю усопших должен был душеприказчик Владимир Титаренко. В телефонном разговоре с «Известиями» он сказал, что на Новодевичьем кладбище соорудили кенотаф, то есть это пустая могила. А где на самом деле урна с прахом — неизвестно.

«Было сказано, что участие в этом принимал брат Майи Михайловны Азарий Михайлович. Так вот, могу сказать, что в этот момент мы с ним сидели за одним столом, и нам было, конечно, удивительно, значит, он в это время находится и развевает что-то. Мне все это напоминает какой-то фейк», — сказал душеприказчик Владимир Титаренко.

Работники Новодевичьего кладбища подтверждают: могила выкопана, а вот, услышав про урну, уходят от ответа.

«Они завещали, чтобы их прах был развеян над Россией. Про захоронение в землю нигде слова не было. Это завещание, либо волеизъявление — есть такая форма документа. Это является официальным указанием того, что должно происходить с прахом», — сказал ритуальный агент Петр Федотов.

Вопросов, связанных с захоронением Плисецкой и Щедрина, много. Ответы на них могли бы потребовать наследники. Но детей у пары не было. Был ли предан земле прах великих артистов, знают те, кто занимался обустройством могилы на Новодевичьем кладбище.

