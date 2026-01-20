«Индикатор перемен»: скандал вокруг песни Тины Кароль показал истинные настроения украинцев

Евгения Алешина
Артистка призвала жителей Незалежной не падать духом без света и воды и чуть-чуть «потерпеть» ради мифической победы. Но такой расклад устроил далеко не всех.

Скандал вокруг песни Тины Кароль

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Andreas Stroh

Скандал вокруг песни Тины Кароль показал истинные настроения украинцев

Обрушившаяся на украинскую певицу Тину Кароль (настоящее имя Татьяна Либерман — Прим. ред.) волна негатива за ее песню, призывающую жителей Незалежной «перетерпеть» отсутствие света и тепла, показывает изменения настроений в обществе. Об этом пишет Telegram-канал «Политика Страны».

«Такая реакция может являться определенным индикатором перемен. <…> Пока нет данных, является ли этот тренд уже преобладающим в стране или просто восходящим (официальные соцопросы наверняка в любом случае покажут, что украинцы готовы терпеть тяготы войны „столько, сколько потребуется“). Но то, что перемены в общественном настроении имеют место как раз и показал скандал с песней Тины Кароль», — сказано в материале.

Многие украинские интернет-пользователи и вовсе назвали артистку лицемерной и циничной. После всего хейта в ее сторону Кароль вынуждена была публично принести извинения. Следует отметить, что раньше ситуация была прямо противоположной: украинцы были полны оптимизма по поводу будущего и верили в победу Вооруженных сил Украины (ВСУ). Тех, кто выражал свое несогласие с этим, публично порицали и даже записывали в предатели, указывается в материале.

Люди уже устали терпеть, а новая песня Кароль лишь вызвала во многих негодование и злость. Кроме того, украинские власти никаких шагов к прекращению военных действий совсем не предпринимают.

Украинцы ранее подвергли критике бывшего министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу за его призыв «выпить кофе вне дома и пообедать в ресторане» с целью поддержать мелкий и средний бизнес на фоне проблем с экономикой.

Ранее 5-tv.ru писал, что лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко отреагировала на расследование НАБУ серией резких заявлений. Политик выступила с эмоциональной речью, обвинив НАБУ, САП и Антикоррупционный суд в работе против Украины.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

