Роскошный особняк и гараж спецтехники: в доме главы Приморско-Ахтарска прошли обыски

Эфирная новость 41 0

Его подозревают в нарушениях при строительстве местного дома инвалидов за два миллиарда рублей.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В доме главы Приморско-Ахтарска прошли обыски

Силовики сегодня пришли в один из самых богатых домов Краснодарского края. Он принадлежит главе Приморско-Ахтарска Максиму Бондаренко. Его подозревают в нарушениях при строительстве местного дома инвалидов за два миллиарда рублей.

А вот особняк чиновника оказался построен отлично. Шикарный дом, в котором поместились огромные чучела убитых животных. Бондаренко — заядлый охотник, и особо гордится своим гаражом спецтехники, где не только квадроциклы и лодки, но даже эксклюзивные вездеходы.

Подразумевается, что все это приобретено на зарплату госслужащего. Я лишь добавлю, до этого с именем Бондаренко уже были связаны скандалы. Прошлым летом он устроил судебную тяжбу с 80-летней пенсионеркой, которая обвинила его во лжи. Теперь женщина-инвалид обязана выплачивать чиновнику компенсацию по полторы тысячи рублей до 2030 года.

Ранее, писал 5-tv.ru, суд приговорил бывшего мэра Владимира к 8 годам колонии. Дмитрий Наумов признан виновным в создании коррупционной схемы в сфере похоронных услуг.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

-7° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.82
0.06 91.20
1.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 января, для всех знаков зодиака
5:24
Многополярный мир: Лавров указал на кризис Евросоюза и НАТО
5:04
Жена пловца Свечникова заявила о сходстве с ним найденного в Босфоре тела
4:43
В Ирландии учителя посадили в тюрьму за критику трансгендерной* политики
4:24
Роскошный особняк и гараж спецтехники: в доме главы Приморско-Ахтарска прошли обыски
4:05
Трамп заявил, что Макрон не задержится надолго на посту президента Франции

Сейчас читают

«Устроилась хорошо»: где живет Лариса Долина после передачи квартиры Лурье
Поздравления, награды и шоу для фанатов: как Волочкова отметила 50-летие
Актрису Джейн Фонду засняли в инвалидной коляске
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026