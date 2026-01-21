Владельцев собак предупредили об опасностях зимних прогулок из-за снега

Эксперт по качеству продуктов Балагуров: Нельзя разрешать питомцу есть снег

Прогулки с домашними питомцами зимой могут быть опасны. В первую очередь из-за снега, которой животные едят из-за жажды, и реагентов, используемых для очистки обледеневших улиц. Об этом журналистам Lenta.ru рассказал эксперт по качеству продуктов Григорий Балагуров.

По его словам, поедание снега допускать нельзя, так как это может привести к переохлаждению, воспалению дыхательных путей и простуде. Кроме того, под снежным покровом могут оказаться грязь или экскременты других животных, с ними в организм попадают бактерии-возбудители серьезных инфекций.

«Но еще больший риск связан с реагентами, которыми обрабатывают улицы и дороги против снега и льда. Попав в организм животного, подобные вещества способны нарушить работу желудочно-кишечного тракта, вызвать поражения дыхательных путей или аллергические реакции», — предупредил Балагуров.

Эксперт отметил, что длительное воздействие антигололедных смесей значительно повышают риск развития хронических заболеваний у собак и других животных. Особенно опасен снег вдоль дорог — в нем скапливаются не только реагенты, но и выбросы из выхлопных труб и частицы дорожной пыли.

Чтобы питомец не ел снег, берите на прогулку чистую воду и миску. Если ваш любимец плохо реагирует на команду «нельзя», надевайте намордник и сокращайте длину поводка. Балагуров также посоветовал выстригать шерсть между пальцами и на теле, если она касается земли — это поможет избежать налипания комков снега. Но не слишком коротко, чтобы собака не замерзала.

Маленьким и короткошерстным питомцам пригодится теплый комбинезон — без капюшон, карманов и нашивок, на которых может скапливаться снег. После прогулки тщательно мойте лапы, затем вытирайте насухо и смазывайте специальным защитным средством. Длинношерстным животным дополнительно промывайте и просушивайте участки тела, которые контактировали со снегом.

