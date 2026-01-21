Житель Архангельска два года специально мучил соседей громкой музыкой

О судебном прецеденте из Архангельска, где местному жителю грозит тюрьма за слишком громкую музыку. По словам соседей меломана, круглосуточные концерты в его квартире продолжались два года. Причем делал он это намеренно, чтобы, цитата, «испортить людям жизнь». Но, похоже, теперь уже его судьбу ждет крутой поворот. Корреспондент «Известий» Роман Польшаков во всем разобрался.

Поздний вечер, звук на всю, соседи не спят. Музыка играет и днем, и ночью, и всегда разный репертуар. Уровень шума превышает все допустимые нормы. Круглосуточная безлюдная дискотека в одной из квартир многоэтажки продолжалась два года, уверяют соседи. Диджей — Виктор Козырев — сам подтверждал это в переписке, а музыку называл диверсией. Дословная цитата: «Мой план — испортить жизнь людям, которые портят ее мне».

«Он сказал: „Это моя форма протеста, и я это буду делать“. Значит так, будем слушать музыку в установленном законном порядке. Включал он с самого раннего утра, с 07:00 до 22:00, а периодически включал еще и ночью», — рассказал житель дома Игорь Андрейченко.

Его называют бытовым экстремистом, он перестраховался по всем фронтам. Сам в квартире не жил — колонку включал удаленно. Повесил камеры, чтобы проверять, когда к нему приезжает полиция.

«В квартирах было невыносимо находиться. Ребенок постоянно жаловался на головные боли», — пожаловаласьЕлена Костылева.

Другая соседка меломана оказалась в больнице с подозрением на инфаркт. Из-за громкой музыки она не могла спать.

Музыка закончилась, когда возбудили уголовное дело. По данным следствия, постоянный шум за стеной вызвал физические и психологические страдания у шести соседей, и одного из них довел до больничной койки.

«В ходе следствия были проведены судебно-психиатрические экспертизы, по результатам которых у одного из потерпевших был установлен вред здоровью средней тяжести», — сообщил старший следователь следственного отдела по Ломоносовскому округу Архангельска Ислам Магомедов.

Громкая музыка может в прямом смысле свести с ума, и не важно, что включать, — тяжелый рок или Чайковского. Пытки музыкой применяли агенты ЦРУ на заключенных в Гуантанамо. После многочасовых истязаний те брали на себя вину и признавались в чем угодно.

По словам врачей, это легко объяснимо: постоянный раздражитель рядом — путь к хроническому стрессу. А если еще и не спать, могут появиться различные болезни.

«Любое хроническое заболевание может обостриться — в основном, сердечное, гипертония, ишемическая болезнь сердца, также и дыхательных путей. Да что угодно может быть», — отметил врач-психиатр Василий Шуров.

Причем по похожему уголовному делу суд уже выносил обвинительный приговор. Шесть лет назад в Нижнем Новгороде мужчина истязал соседей лошадиным ржанием. Тогда вред здоровью он якобы никому не причинил. Любитель звуков природы отделался условным сроком. А вот его «коллеге» из Архангельска грозит от трех до семи лет за решеткой. Сам Виктор Козырев уверяет, что соседей музыкой не терроризировал.

«Да, я люблю слушать музыку. Слушаю музыку дома, в машине. Но это разумная громкость. Уголовное дело, которое получилось, я убежден, что сфабриковано, то есть исключительно построено на показаниях группы соседей. Был обыск, даже никакой музыкальной аппаратуры нет у меня, и быть не могло», — заявил Козырев.

Оправдывается, говорит, что соседи его оклеветали, после того как он отказался платить за содержание придомовой территории. Но их коммунальные войны — уже другая история. В суде мужчине придется пояснить за музыку.

