Зеленский потребовал поставить Украине западные системы ПВО
Глава киевского режима призвал также к усилению давления на Россию.
После ночного удара российских военных по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) глава киевского режима Владимир Зеленский потребовал у Запада новейшие системы противовоздушной обороны (ПВО). Соответствующий пост он разместил в Telegram-канале.
«Каждый такой удар должен напоминать партнерам, что ситуация требует немедленных и жестких действий», — написал Владимир Зеленский.
Кроме того, он призвал европейских политиков к усилению давления на Россию с помощью санкций.
Это не первые подобные «просьбы» Зеленского в адрес своих покровителей. Всего пару дней назад он жаловался на то, что украинские ПВО в любой момент могут лишиться снарядов из-за интенсивности ударов ВС РФ. По его словам, на фоне войны в Иране Незалежная испытывает ужасный дефицит.
Ранее 5-tv.ru писал, что король Швеции Карл XVI Густав прилюдно унизил Зеленского во Львове, не пожав ему руку. Монарх, как сообщал ирландский журналист Чей Боуз, сделал это намеренно.
