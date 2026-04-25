После ночного удара российских военных по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) глава киевского режима Владимир Зеленский потребовал у Запада новейшие системы противовоздушной обороны (ПВО). Соответствующий пост он разместил в Telegram-канале.

«Каждый такой удар должен напоминать партнерам, что ситуация требует немедленных и жестких действий», — написал Владимир Зеленский.

Кроме того, он призвал европейских политиков к усилению давления на Россию с помощью санкций.

Это не первые подобные «просьбы» Зеленского в адрес своих покровителей. Всего пару дней назад он жаловался на то, что украинские ПВО в любой момент могут лишиться снарядов из-за интенсивности ударов ВС РФ. По его словам, на фоне войны в Иране Незалежная испытывает ужасный дефицит.

Ранее 5-tv.ru писал, что король Швеции Карл XVI Густав прилюдно унизил Зеленского во Львове, не пожав ему руку. Монарх, как сообщал ирландский журналист Чей Боуз, сделал это намеренно.

