«До 30 все было значительно проще»: Анна Чиповская о секретах стройности

Александра Якимчук
Актриса дала совет, как поддерживать хорошую фигуру.

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Анна Чиповская: до 30 лет сохранять стройность было проще

С возрастом сохранять стройную фигуру становится сложнее. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказала актриса Анна Чиповская.

«До 30 (лет. — Прим. ред.) все было значительно проще. Не ешь два дня — худой. Теперь не так», — призналась 38-летняя артистка.

У нее нет однозначного ответа на вопрос о том, как поддерживать хорошую форму. Единственное, что актриса смогла посоветовать — это меньше есть и посещать спортивный зал.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какие планы на 2026-й у Анны Чиповской. Она заверила, что и в этом году продолжит «быть скучной». То есть артистка собирается играть в театре, сниматься в кино и гладить котиков. Так она совмещает работу и время для себя. А вот чтобы встретиться с друзьями, необходимо постараться, ведь у всех ее подруг разные графики.

Кроме того, 5-tv.ru писал о том, что заслуженная артистка России, балерина Анастасия Волочкова раскрыла секрет красоты.

«До 30 все было значительно проще»: Анна Чиповская о секретах стройности
