Пока Брюссель и Вашингтон не могут найти общий язык, последствия этой напряженности все отчетливее ощущаются на Украине. Страна, которую еще недавно ястребы войны называли «ключевым партнером Запада», все чаще остается один на один с собственными проблемами. Но в последнее время претензии Киеву начали предъявлять уже и так называемые союзники. С чем именно столкнулась Украина на фоне углубляющегося кризиса внутри НАТО — разбирался корреспондент «Известий» Александр Якименко.

Украину в Давосе теперь обсуждают едва ли не в подвалах. Большие и роскошные залы организаторы отвели под куда более важные, с их точки зрения, сессии. Впрочем, Киеву уже не привыкать к подобным унижениям. Куда важнее добиться получения новых грантов, денег или хотя бы списать уже накопившиеся долги. Но и тут украинскую делегацию ждало фиаско.

Международный валютный фонд отказался идти навстречу и потребовал возвращать все, что положено, до последнего цента. На вопрос, как же так, глава МВФ Кристалина Георгиева попыталась отшутиться, затем посоветовала украинцам в качестве гимнастики рычать по утрам, а потом все-таки выдала горькую для Киева правду.

«Это суровая реальность: чтобы поднять экономику, нужны жертвы. Так что первое, что нужно сделать, это завершить реформы. Да, они были проведены, но не закончены. Но если навсегда похоронить коррупцию, то вы, конечно же, добьетесь успеха», — заявила глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.

Украинцы возмущены: всего 10-15 лет назад МВФ спокойно списывал долги Греции и еще многим африканским странам, но почему-то не Киеву. Хотя как раз там на это очень рассчитывали. Долг Украины только перед МВФ к концу года может вырасти до трех миллиардов. Оплачивать его стране нечем, а значит, не будет и новых займов.

Деньги якобы шли на социальные нужды, так что теперь в Киеве срочно отменяют субсидии за отопление и электричество. Тем более, что ни света, ни тепла и так нет, и вовсе не из-за обстрелов. Как раз в конце прошлого года выяснилось, что через «Энергоатом» и другие компании окружение главы киевского режима Владимира Зеленского отмывало миллионы долларов западной помощи. И это как раз те деньги, которые должны были пойти на ремонт социальной инфраструктуры и выплату пособий.

«Все катится в тартарары, а нам придумывают все новые налоги. Да как бы вы корову не доили, она больше молока давать не будет. Но можем ли мы за кредиты делать так, чтобы наше население уничтожалось? У нас какая-то логика античеловеческая», — добавила депутат Верховной рады Украины Анна Скороход.

На этом фоне на Украине началась новая волна массовой эмиграции. За первые три недели этого года одну только украинскую столицу покинули 600 тысяч человек, заявил мэр города Виталий Кличко. И это практически последнее работоспособное население. Кто же будет работать — непонятно. Как выплачивать кредиты МВФ и западным партнерам — тоже. Премьер-министр соседней Венгрии подводит итоги — все развивается по худшему сценарию из возможных. И требует отказать Киеву в новой помощи, которую так щедро обещают в Брюсселе и Париже.

«Мы все знаем, что кредит, который мы передадим Украине, украинцы никогда не вернут. Следовательно, кредит придется возвращать нам. То есть наши дети и внуки будут оплачивать ту сумму, которую отправляют из Брюсселя на украинский конфликт. Они разыгрывают в карты будущее европейских детей и внуков», — заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Экономические трудности, кажется, хоть сколько-нибудь отрезвили окружение главы киевского режима. Кирилл Буданов*, внесенный в России в список экстремистов и террористов, кажется, впервые отказался от давней установки пытаться всеми силами исключить Россию из процесса мирного урегулирования.

«Возвращаясь к вопросу о России, нужно помнить, что мы не можем исключить ее из процесса. Мы пытались, как видите, не получилось. Четвертый год — и не получилось», — сказал глава офиса президента Украины Кирилл Буданов.

Вот только сам Зеленский продолжает саботировать все усилия закончить конфликт. Теперь пошел на новый виток обострения собственных отношений с главой Белого дома Дональдом Трампом и даже отказался ехать в Давос, туда, где как раз должен солировать президент США.

* — внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга