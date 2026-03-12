«Вырвем язык»: как киевский режим опустился до прямых угроз в адрес Венгрии
Конфликт спровоцировали на Украине, перекрыв южную ветку нефтепровода «Дружба».
Киевский режим опустился до прямых угроз в адрес Венгрии
Киевский режим в противостоянии с премьер-министром Венгрии перешел к прямым угрозам Виктору Орбану и членам его семьи. Бывший генерал СБУ открыто заявил: у боевиков есть вся информация для нападения на политика. В какой-то момент разошелся настолько, что начал выдавать и другие цели Киева, о которых там открыто не говорят. Корреспондент «Известий» Игорь Балдин продолжит.
Это не просто звонок близким. Де-факто нарочитое политическое заявление на камеру: для Будапешта и венгерских властей Киев уже представляет реальную опасность.
«Слушай, ты, наверное, увидишь в новостях, что украинцы теперь угрожают не только мне, но и тебе. Я обращаюсь к тебе как к ребенку, поэтому просто звоню, чтобы ты не пугалась», — говорит Виктор Орбан одной из дочерей.
Это венгерский премьер общался с одной из дочерей — у него их четыре. А это уже с матерью.
«Не беспокойся обо мне, у меня все хорошо. Благодаря тебе», — продолжает Орбан.
Все это, конечно, обращение к электорату — такие угрозы Киева незадолго до выборов только добавляют Орбану очков.
«Витя, мы вырвем твой вонючий язык и выбросим его собакам. Скорее твоя неонацистская кровь потечет в Дунай, чем московская нефть по трубопроводу „Дружба“. Мы знаем, где он живет, где он ночует», — заявил отставной украинский генерал, бывший генерал-лейтенант СБУ Григорий Омельченко.
По сути, экс-генерал СБУ откликнулся на призыв Зеленского. После того как Венгрия блокировала очередной многомиллиардный транш Украине, высказался в духе криворожской мафии из 1990-х: пусть ребята из ВСУ позвонят Орбану и поговорят с ним «по-другому».
Незадолго до выборов по всему Будапешту развешивают плакаты. Здесь один из главных оппонентов Виктора Орбана — рядом с Зеленским. И написано: «Нужен ли нам еще один клоун?» Несомненно, грязная политическая реклама, однако хорошо показывает две вещи: первое — усталость венгерского общества от глобализма, второе — что Украина становится абсолютно токсичной историей в восприятии венгров.
До бандитской лексики Зеленский опустился довольно быстро — причем он же сам и спровоцировал конфликт, перекрыв южную ветку нефтепровода «Дружба», по которому российская нефть шла и в Венгрию, и в Словакию. В ответ Будапешт заблокировал Киеву сразу поставки топлива, электричества и европейских денег.
«Постоянные угрозы Украины в адрес Венгрии давно должны были заметить в ЕС. Европа ведь потратила на Киев уже 900 миллиардов евро. А тут еще и какие-то темные перевозки с золотом проходят через Венгрию. Это скандал, который Брюссель не имеет права игнорировать», — считает член палаты депутатов Берлина от партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Линдеманн.
Речь тут еще об одном скандале, о котором мир узнал 5 марта. В Венгрии задержали две инкассаторские машины украинского «Ощадбанка». Миллионы наличных евро, золотые слитки — и никакой документации. Куда собирались направить эти теневые деньги? Тут две версии: на откаты лоббистам военных и финансовых траншей из Брюсселя либо венгерской оппозиции.
«За последние полтора-два года лидер «Тисы» и ее видные деятели часто говорили о том, сколько стоит вразумительная кампания. И там фигурируют бешеные суммы, — заявил госсекретарь по общественной дипломатии и связям Венгрии Золтан Ковач.
Впрочем, даже герой этих предвыборных плакатов, главный конкурент Орбана — лидер партии «Тиса» Петер Мадьяр — уже поспешил отречься от Зеленского, назвав его угрозы неприемлемыми и опасными. Если украинские власти и делали ставку на венгерскую оппозицию, Акела промахнулся.
После такого Будапешт и Киев едва ли станут партнерами.
