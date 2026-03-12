Захарова: Киев буквально «выцыганивает» ядерную составляющую

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 43 0

Лидерам Великобритании и Франции стоило бы задуматься, что с ней будут делать на Украине.

Фото, видео: Reuters/Alina Smutko; 5-tv.ru

Киев буквально «выцыганивает» ядерные технологии и компоненты, но европейским странам стоит задуматься, что они будут с ними делать. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, отвечая на вопрос журналистов «Известий».

«Мы видим, как буквально „выцыганивает“ киевский режим эту самую ядерную составляющую, которой, судя по всему, ну так не хватает. Что, правда, он с ней потом будет делать, ни в Париже, в Лондоне не задумываются, а надо было бы», — сказала дипломат.

Захарова обратила внимание на отсутствие у европейских элит стратегического мышления. Подобная ситуация, по ее мнению, сложилась из-за того, что нынешние политики в регионе считают себя «временщиками», которые якобы не несут всей полноты ответственности за свои поступки в масштабе истории.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Киев может не получить обещанный кредит от Евросоюза в размере 90 миллиардов евро к апрелю, как рассчитывали в украинском руководстве. Об этом заявила представитель Еврокомиссии Паула Пиньо, подчеркнув, что точных гарантий нет, хотя вопрос является срочным для Киева.

