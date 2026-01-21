Неурожай и геополитика: почему цены на арабику взлетели до исторических максимумов

Погодные аномалии повлияли на урожай кофе, который с каждый годом становится все меньше. В результате цены на арабику резко взлетели до исторических максимумов. Чем уже воспользовались нечестные производители.

Так что на самом деле попадает вместе с этим напитком в чашки потребителей — корреспондент «Известий» Линар Гиннатулин выяснил.

О росте цен на кофе сегодня говорят все мировые новости. Бодрящий напиток давно перестал быть незаметной статьей расходов.

—За последний год цена на кофе изменилась на 40%.

— Цены на кофе растут по мере введения новых тарифов!

— Цена вашей ежедневной привычки продолжает расти, причем значительно.

Дорожает растворимый — резко и заметно, и зерновой — более плавно, но стабильно.

«Формальная причина повышения цен на кофе сейчас — это неурожай. Целый ряд засух, наводнений, все это наложилось и привело к тому, что кофе и какао в паре взлетели вверх», — рассказал руководитель центра политэкономических исследований Василий Колташов.

Однако неурожай лишь формальная причина. Стоимость сырья складывается из множества факторов, которые напрямую с кофе могут быть вовсе не связаны. Например, геополитическая обстановка.

«Она создает сложности на судоходных маршрутах, например при поставках кофе из регионов Восточной Африки», — добавил ведущий специалист по устойчивому поиску поставщиков кофе Джейсон Арчи-Ачимпонг.

Проблема в том, что отказаться от кофе многие уже не могут.

Солнце еще не встало, на улице темно, а в руках уже горячий кофе. Мы выходим из дома и первым делом берем этот стаканчик. За последние годы кофе стал не просто утренним напитком, а привычкой, без которой многим сложно начать день.

Растущие цены на бирже и засуха мешают оптовым покупателям и поставщикам. Для посетителя кофейни эти колебания не так заметны. В цене чашки, например, самого популярного капучино, зерно — лишь одна из составляющих.

«Молоко, например, которое тоже росло. Фонд оплаты труда, который за последнее время сильно растет», — отметил основатель компании по обжарке кофейного зерна Егор Невейкин.

Основная проблема для конечного потребителя — это спекулянты, которые хотят быстро заработать на кофе.

«Есть технология, что смешивают хороший кофе с не очень хорошим. Делается это, как уже понятно, для удешевления», — рассказал технолог по обжарке кофе Дмитрий Калмыков.

Закупая очередную партию зерна на плантациях, такие торговцы подмешивают к дорогой арабике более дешевую робусту. Работает простое правило: купить дешевле, продать дороже.

«Потерять клиента сегодня это смерти подобно, нежели просто поднять ценник. К такому способу будут прибегать недобросовестные производители или же предприниматели», — отметил предприниматель, маркетолог Денис Федоренко.

А в случае с сублимированным кофе, который, кстати, подорожал сильнее всего, речь иногда идет уже о прямом обмане. В смеси добавляют измельченные таблетки кофеина — при том, что самого кофе там может не быть вовсе.

«Еще и не факт, что там кофе, может быть, обжаренная кукуруза, может быть, цикорий. Давайте не будем забывать про цикорий, который сейчас, при таких ценах, новыми красками будет играть, конечно же», — напомнил предприниматель Владимир Скаразов.

В итоге потребитель платит не только за рост цен на сырье, но и за попытки рынка удержать привычный ценник. Кофе становится дороже, а его состав — проще. И пока мировые биржи продолжают бить рекорды, покупателю остается только гадать, что сегодня в его традиционной утренней чашке.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.