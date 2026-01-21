Лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева примут участие в ОИ в Италии

Стало известно об участии российских спортсменов в Олимпиаде в Италии. Приглашения на игры получили лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева, младшая сестра олимпийской чемпионки Натальи Непряевой. А также конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семенова. Информацию подтвердили в Международном олимпийском комитете.

Ранее приглашения получили другие наши атлеты, в том числе фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян. Главные старты четырехлетия пройдут в феврале в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Ранее 5-tv.ru писал, что Международный олимпийский комитет (МОК) заявил: ситуация вокруг России не может рассматриваться наравне с действиями США и их возможными последствиями для участия в Олимпийских играх.

В комитете пояснили, что отстранение Олимпийского комитета России (ОКР) связано с конкретными действиями самой организации. Речь идет о решении ОКР включить в свой состав олимпийские советы российских регионов — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в октябре 2023 года. Это, по мнению МОК, вышло за пределы юрисдикции ОКР.

