Российские гимнастки завоевали четыре медали на этапе Кубка мира в Баку

Следующий этап пройдет летом в Милане.

Фото, видео: Telegram/Художественная гимнастика/Небесная грация/Sky Grace/skygraceacademy; 5-tv.ru

Новый успех российских гимнасток. На третьем этапе Кубка мира, который проходил в Баку, наши спортсменки завоевали четыре медали. Все они соревновались под нейтральным флагом.

Главное достижение у команды сборной России — в групповых упражнениях, в частности, завоевана бронза в многоборье. Гимнастки живут и тренируются в Академии художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой. Спортсменки набрали 52 целых девять десятых балла. Это ощутимый прогресс.

Неделю назад в Ташкенте команда получила 49 целых 15 сотых балла и была на пятом месте. В многоборье — это их первое призовое место в рамках этой серии этапов Кубка мира. Девочки, которые являются действующими чемпионками России, получили еще и специальную награду от федерации гимнастики Азербайджана за чистоту исполнения элементов. Помимо этого, в Баку они завоевали и серебро в упражнении с обручами и булавами. Тренирует спортсменок Анна Усцова.

«Мы очень рады и счастливы, что все так хорошо сложилось и у нас получилось заработать медали», — сказала серебряный и бронзовый призер третьего этапа Кубка мира по художественной гимнастике Алина Прощалыкина.

«Уже намного смелее стали выступать, уже вижу большой шаг вперед. Видно, как мы движемся, как мы становимся лучше», — сказала тренер команды групповых упражнений Академии художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой Анна Усцова.

Весь путь — от постановки упражнения до успешного выступления — вместе со спортсменками прошла олимпийская чемпионка Алина Кабаева. Она всегда была на связи, поддерживала и давала советы. Большой вклад в этот результат внесла и хореограф-постановщик Ирина Зеновка.

Два раза поднялась на пьедестал София Ильтерякова. У нее серебро в упражнении с булавами и бронза с обручем. Тренирует спортсменку Наталья Глемба.

«Будем еще работать, проанализируем свои ошибки, может быть, настрой перед выходом, где первый день, что не так получилось. А так я довольна», — сказала серебряный и бронзовый призер третьего этапа Кубка мира по художественной гимнастике София Ильтерякова.

Чемпионка страны Арина Ковшова — воспитанница Академии художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой — вошла в топ-20 лучших гимнасток в многоборье. У нее 15-е место. Тренирует Арину Елизавета Чернова. Следующий этап Кубка мира пройдет летом в Милане.

