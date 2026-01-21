Нестандартный вариант: названы самые популярные имена для детей в Москве в 2025 году

|
Лалита Балачандран
Лалита Балачандран 54 0

Впервые за 15 лет имя София опустилось на вторую строчку.

Самые популярные имена в Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Самым популярными именами для детей в Москве стали Анна и Михаил

Самыми популярными именами для новорожденных в Москве в 2025 году стали Анна и Михаил. Об этом сообщила журналистам начальник управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.

Рейтинг оказался нестандартным. Впервые с 2010 года имя София опустилось на вторую строчку.

«Самыми популярными в 2025 году стали Михаил, так назвали 2546 мальчиков, и Анна, такое имя дали 1927 девочкам», — отметила Уханева.

Всего в Москве в 2025 году новорожденные получили более 6,7 тысяч различных имен. 900 из них состоят из нескольких имена. Чаще всего их получали мальчики, например, Ян-Николай и Савелий Лука. Девочек называли Анна-Мария и Ева-Мария.

В рейтинг самый распространенных мужских имен также попали Александр, Лев, Максим, Иван, Матвей, Артем и Тимофей. Девочки часто получали такие имена, как Мария, Ева, Василиса, Варвара, Виктория, Александра, Полина и Алиса.

Ранее 5-tv.ru писал, что звезда «Интернов» Илья Глинников впервые стал отцом в 40 лет.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-7° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.82
0.06 91.20
1.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:12
Позиционный цугцванг: в Давосе столкнулись Трамп и европейские лидеры
15:05
Партизанская война: Канада начала готовится к повстанческой борьбе с США
14:51
Лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева примут участие в ОИ в Италии
14:50
«Устала быть сильной»: Волочкова ответила, свободно ли ее сердце
14:45
Платите по счетам: МВФ потребовал от Украины возвращать все займы
14:33
Бывшую королеву красоты приговорили к трем годам колонии за мошенничество

Сейчас читают

Трамп и «глобальный Лондон» схватились в Давосе, а взорвется в Иране — эксперт
Как справиться с проблемными родственниками: поиск правильного пути
«Ипотека недоступна»: стоит ли ждать всплеска цен на арендное жилье в 2026-м
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026