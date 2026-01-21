Нестандартный вариант: названы самые популярные имена для детей в Москве в 2025 году

Самым популярными именами для детей в Москве стали Анна и Михаил

Самыми популярными именами для новорожденных в Москве в 2025 году стали Анна и Михаил. Об этом сообщила журналистам начальник управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.

Рейтинг оказался нестандартным. Впервые с 2010 года имя София опустилось на вторую строчку.

«Самыми популярными в 2025 году стали Михаил, так назвали 2546 мальчиков, и Анна, такое имя дали 1927 девочкам», — отметила Уханева.

Всего в Москве в 2025 году новорожденные получили более 6,7 тысяч различных имен. 900 из них состоят из нескольких имена. Чаще всего их получали мальчики, например, Ян-Николай и Савелий Лука. Девочек называли Анна-Мария и Ева-Мария.

В рейтинг самый распространенных мужских имен также попали Александр, Лев, Максим, Иван, Матвей, Артем и Тимофей. Девочки часто получали такие имена, как Мария, Ева, Василиса, Варвара, Виктория, Александра, Полина и Алиса.

