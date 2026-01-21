До сих пор ищут: тяжело больная пациентка пропала в больнице Краснодара

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 48 0

Ее могли тайно транспортировать в Москву.

Пациентка пропала в больнице Краснодара

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тяжело больная пациентка пропала в больнице Краснодара

Тяжело больная пациентка пропала в больнице Краснодара. Ее дочь Елена считает, что маму могли увести в Москву без ее ведома. Об этом пишет Telegram-канал «112».

В октябре прошлого года мать Елены тяжело заболела, ей требовалась операция. В одном медицинском учреждении ей диагностировали глиому головного мозга, а в другом даже не могли установить точный диагноз.

«По совокупности имеющихся клинико-анамнестических данных в настоящее время верифицировать достоверный диагноз не предоставляется возможным. Установлен диагноз: «Демиелинизирующая болезнь центральной нервной системы неуточненная», — заключили медики.

Женщину поместили в краснодарскую больницу, где за ней не осуществлялся надлежащий уход. По словам Елены, ее матери не меняли несколько недели катетер, а также давали лекарства, от которых женщина впадала в полудрему и не могла вспомнить свою семью.

После этого Елена не могла оставить там маму и хотела перевести ее в медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени Бурденко. Однако врачи отказали в этом, так как, по их словам, пациентка не переживет дорогу до Москвы.

Но уже 19 января мать Елены вдруг пропала из больницы. Врачи отказывались говорить с ней, а после обращения в правоохранительные органы ей сообщили, что ее маму выписали из медицинского учреждения из-за улучшений в состоянии.

Однако Елена натаивает на том, что еще 18 числа женщина не могла даже есть и держать голову самостоятельно. Кроме того, у больной пропала речь. Позже Елене позвонил неизвестный и сообщил, что ее мама может находиться в Москве. Дочь об этом никто из медиков не уведомлял, хотя она является ее единственной родственницей.

В итоге приезд бригады из столицы подтвердил главврач скорой помощи и санитарка. До сих пор нет точной информации о том, где в данный момент находится тяжело больная женщина.

Ранее 5-tv.ru писал, что мать истязала младенца иглами. На теле ребенка — от головы до стоп — врачи насчитали около 600 проколов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-7° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.82
0.06 91.20
1.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:31
«Куражитесь, пока мы проливаем кровь»: скандал вокруг вечеринки Rendez-Vous в Куршевеле
16:18
Фигуранта дела об убийстве генерала Кириллова приговорили к пожизненному сроку
16:12
Не на страже закона: в Петербурге раскрыли сеть сомнительных юридических контор
16:02
До сих пор ищут: тяжело больная пациентка пропала в больнице Краснодара
15:48
Неурожай и геополитика: почему цены на арабику взлетели до исторических максимумов
15:26
Пытались сопротивляться: раскрыты подробности предотвращения теракта в Уфе

Сейчас читают

Трамп и «глобальный Лондон» схватились в Давосе, а взорвется в Иране — эксперт
Это не конец? Сможет ли Долина еще вернуться в квартиру в Хамовниках
Как справиться с проблемными родственниками: поиск правильного пути
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026