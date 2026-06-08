Четыре человека отравились газом из-за голубя: что случилось

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 1 064 0

Среди пострадавших двое детей.

В Татарстане четыре человека отравились газом

Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив

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В Татарстане четыре человека отравились газом из-за застрявшего в трубе голубя

Двое взрослых и двое детей пострадали в результате отравления газом в городе Нурлат. Причиной ЧП стал голубь, застрявший в системе водонагревателя. Об этом сообщила пресс-служба Государственной жилищной инспекции региона.

В результате происшествия в больницу были доставлены дети 2013 и 2018 годов рождения, а также женщина 1985 года рождения и мужчина 1979 года рождения.

Инцидент произошел ранним утром 7 июня — сигнал о ЧП поступил в 04:13 из дома № 2 на улице Карла Маркса. Известно, что плановое техобслуживание газового оборудования по этому адресу проводилось в апреле 2026 года.

Специалисты, прибывшие на место, сначала зафиксировали исправную работу вентиляции и наличие тяги. Однако позже выяснилась неожиданная причина утечки — в гофрированной трубе дымоотвода водонагревателя был обнаружен голубь, который и спровоцировал опасную ситуацию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Кашкадарьинской области на юге Узбекистана произошел мощный взрыв на пункте, где осуществлялась заправка бытовых газовых баллонов. Трагедия унесла жизни шести человек, еще пятеро получили ранения различной степени тяжести.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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Четыре человека отравились газом из-за голубя: что случилось

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