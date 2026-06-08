Четыре человека отравились газом из-за голубя: что случилось

В Татарстане четыре человека отравились газом из-за застрявшего в трубе голубя

Двое взрослых и двое детей пострадали в результате отравления газом в городе Нурлат. Причиной ЧП стал голубь, застрявший в системе водонагревателя. Об этом сообщила пресс-служба Государственной жилищной инспекции региона.

В результате происшествия в больницу были доставлены дети 2013 и 2018 годов рождения, а также женщина 1985 года рождения и мужчина 1979 года рождения.

Инцидент произошел ранним утром 7 июня — сигнал о ЧП поступил в 04:13 из дома № 2 на улице Карла Маркса. Известно, что плановое техобслуживание газового оборудования по этому адресу проводилось в апреле 2026 года.

Специалисты, прибывшие на место, сначала зафиксировали исправную работу вентиляции и наличие тяги. Однако позже выяснилась неожиданная причина утечки — в гофрированной трубе дымоотвода водонагревателя был обнаружен голубь, который и спровоцировал опасную ситуацию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Кашкадарьинской области на юге Узбекистана произошел мощный взрыв на пункте, где осуществлялась заправка бытовых газовых баллонов. Трагедия унесла жизни шести человек, еще пятеро получили ранения различной степени тяжести.

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