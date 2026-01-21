«Дети совершают ошибки»: как Дэвид Бекхэм отреагировал на скандальные высказывания сына

Бруклин Бекхэм: бренд для моих родителей важнее любви к близким

Футболист Дэвид Бекхэм в интервью CNBC во время экономического форума в Давосе на фоне скандала с высказываниями сына Бруклина намекнул на то, что его ребенок просто ошибается, и он ему это позволяет. Футболист также обвинил социальные сети, которые, по словам спортсмена, могут быть эффективным инструментом для информирования, но имеют и негативные стороны.

«Минусы соцсетей в том, что доступ детей к некоторому контенту в наши дни может быть опасным. <…> Я пытался делать то же самое со своими детьми, обучать их. Они совершают ошибки, но детям позволено совершать ошибки. Именно так они учатся. Именно этому я пытаюсь научить своих детей. Иногда нужно позволять им совершать и эти ошибки», — сказал футболист.

Скандал в семье Бекхэмов

Для семьи футболиста Дэвида Бекхэма и его супруги — певицы и дизайнера Виктории Бекхэм, бренд фамилии важнее любви. Об этом в своих социальных сетях заявил старший сын знаменитостей Бруклин.

«В моей семье публичное продвижение и поддержка превыше всего. Бренд Бекхэмов на первом месте. Семейная „любовь“ определяется только тем, сколько вы публикуете в социальных сетях или как быстро бросаете все дела, чтобы появиться и сфотографироваться с семьей, даже если это происходит в ущерб нашим профессиональным обязанностям», — написал старший наследник футболиста.

Он также отметил, что, когда его жене, актрисе и дочери миллиардера Николе Пельтц понадобилась помощь в спасении собак после пожаров в Лос-Анджелесе, семья молодого человека отказала.

Виктория и Дэвид, если верить их сыну, привыкли все контролировать, в том числе и жизнь собственных детей.

«Я не хочу мериться со своей семьей. Меня никто не контролирует. Я впервые в жизни отстаиваю свои права. Всю мою жизнь родители контролировали освещение в прессе событий, касающиеся нашей семьи. Показные посты в социальных сетях, семейные события и неискренние отношения были неотъемлемой частью моей жизни», — описал Бруклин.

Знаменитые родители, по словам наследника, были против его избранницы. Они пытались подкупить собственного сына, чтобы тот отказался от прав на фамилию, а Николу накануне церемонии называли «не родной».

По словам Бруклина, его мать отказалась шить Пельтц свадебное платье, о чем сообщила незадолго до праздника. Поэтому девушке срочно пришлось искать замену. То, что на невесте в этот торжественный день был наряд не от бренда Виктории, СМИ заметили сразу. И уже тогда, в 2022 году, распространились слухи о конфликте в звездной семье. Однако почему Никола пошла под венец в платье от модного дома Valentino, а на вечеринке после церемонии была в наряде, созданном компанией Dolce & Gabbana, было не известно.

Но в этом заявлении Бруклина про свадебный лук его жены нашли не состыковки. Звездный стилист Лесли Фремар отметила, что платье Valentino готовилось больше года, а сама невеста два раза летала в Рим на примерку. Что противоречит словам о неожиданном отказе прями перед торжеством.

Наследник знаменитостей подтвердил еще один неприятный инцидент, произошедший на свадьбе, информация о котором раньше обсуждалась лишь как слух.

«Моя мама сорвала мой первый танец с женой, который был запланирован за несколько недель до свадьбы под романтичную песню о любви. Перед 500 гостями Марк Энтони (певец. — Прим. ред.) вызвал меня на сцену, где по расписанию должен был состояться мой романтический танец с женой, но вместо этого меня ждала моя мама. Она танцевала очень неподобающе передо мной на глазах у всех. Я никогда в жизни не чувствовал себя так неловко и униженно», — признался Бруклин.

Все эти неприятные воспоминания об одном из самых главных дней в жизни пары стали причиной для обновления свадебных клятв. На трехлетнюю годовщину брака они организовали не просто праздник, а провели церемонию. На ней присутствовали друзья супругов и родственники Николы, а вот родных Бруклина не было.

Молодой человек подчеркнул, что после того, как отдалился от семьи, ощутил покой и облегчение. Старший сын Бекхэмов с женой хотят мира, уединения и счастья. И они против того, чтобы их жизнь «определялась имиджем, прессой или манипуляциями».

