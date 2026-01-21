Умерла 42-летняя звезда сериала «Люба, дети и завод» Анастасия Городенцева

Диана Кулманакова
Причиной смерти стало тяжелое заболевание.

Куда пропала Анастасия Городенцева

Фото: ZAHARKIN IGOR/Игорь Захаркин

На 43-м году жизни умерла актриса театра и кино Анастасия Городенцева от онкологического заболевания. Об этом сообщает aif.ru.

По информации издания, артистка скончалась 13 июля 2025 года. Ее похоронили на Хованском кладбище в Москве. Однако о ее смерти стало известно только сейчас.

Причину смерти раскрыла коллега Городенцевой — звезда фильма «Я худею» и сериала «Полярный» Мария Букнис. В «ВКонтакте» она сообщила, что Анастасия умерла от онкологического заболевания.

Анастасия Городенцева родилась 14 июня 1983 года в Москве. В 2003 году окончила Театральное училище имени Михаила Щепкина (мастерская Юрия Соломина), а позже получила режиссерское образование во ВТУ имени Бориса Щукина.

С 2003 года актриса служила в Московском драматическом театре «Бенефис», сотрудничала с Театром «АпАРТе». Она также выходила на сцену МХТ имени Чехова.

Широкую известность Городенцева получила после выхода драмы «Любка» в 2009 году, где исполнила главную роль. Ее партнершей по картине стала Елена Лядова.

Также актриса снималась в фильмах и сериалах «Люба, дети и завод», «Врачебная тайна», «Дом малютки», «Смертельный номер», «Птичка в клетке», «Идеальное заблуждение» и других проектах.

Мужем Анастасии был актер, режиссер и сценарист Александр Сухарев. В 2022 году супруги вместе выпустили сериал «Восемь разгневанных женщин», в котором Городенцева сыграла главную роль. Актриса отмечала, что работать с мужем ей было легко благодаря полному взаимопониманию.

