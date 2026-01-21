Музыкальное бинго: пациент погиб из-за азартной игры на операционном столе

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 32 0

Рядовая процедура стала роковой.

Стоит ли бояться лечения катаракты

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Daily Mail: пациент погиб из-за азартной игры на операционном столе

В американском штате Колорадо умер пациент во время операции по удалению катаракты. Пока мужчина лежал под анестезией, команда медиков развлекалась азартной игрой. Об этом сообщает Daily Mail.

Согласно материалам дела, 56-летний пациент скончался из-за остановки дыхания. Расследование показало, что анестезиолог и хирург во время процедуры играли в «музыкальное бинго». Суть развлечения заключалась в прослушивании песен и соотнесении исполнителей с буквами в названии игры.

«Так, например, если группа Bee Gees поет песню, это будет буква „B“», — рассказал один из врачей на допросе.

Судебный иск, поданный вдовой погибшего, содержит подробности поведения врачей в операционной. Утверждается, что медики намеренно приглушили или полностью выключили звуковые сигналы оборудования. Они должны были оповестить персонал о критическом падении уровня кислорода в крови пациента.

Информация о недопустимом поведении врачей всплыла лишь спустя время. Один из сотрудников клиники связался с вдовой. Он рассказал о пристрастии хирургической бригады к играм на рабочем месте.

Адвокат семьи назвал этот случай одним из самых вопиющих примеров медицинской халатности. Правозащитник отметил, что подобная практика в данном учреждении была систематической и происходила не впервые.

После инцидента анестезиолог переехал в Орегон, где продолжал врачебную практику в течение нескольких месяцев до своего выхода на пенсию.

Вдова пыталась добиться справедливости через медицинские советы обоих штатов. Однако лицензия анестезиолога так и не была отозвана.

Женщина выразила глубокое разочарование системой надзора. Она заявила, что профильные советы не обеспечивают должной защиты пациентам.

На данный момент анестезиологу предъявили обвинения в непредумышленном убийстве. Ему грозит тюремное заключение.

