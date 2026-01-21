Скандальный тур: директор по маркетингу Rendez-Vous рассказала о поездке в Куршевель на джете

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина

Подобные мероприятия бренд проводит не только за пределами России, но и внутри страны.

В Rendez-Vous объяснили перелеты на частном самолете

Фото: © РИА Новости/Валерий Левитин

Директор по маркетингу компании Rendez-Vous Миева: поездки в Куршевель на джете — это пресс-туры

Директор по маркетингу компании Rendez-Vous Алина Миева заявила, что ее поездки в Куршевель, Женеву и Париж на частном самолете представляли собой организованные пресс-туры. Об этом она сообщила, комментируя обсуждение в социальных сетях, вызванное публикациями о путешествиях топ-менеджера.

По словам Миевой, подобные мероприятия бренд проводит не только за пределами России, но и внутри страны. В качестве примера она привела поездки в регионы, включая Краснодарский край. Представитель компании отметила, что пресс-туры в Куршевель и на Кипр, где также работает бутик Rendez-Vous, организовывались и ранее.

Поводом для обсуждений стала серия публикаций 26-летней москвички о поездке по Европе с участием известных персон. В рамках тура она посетила горнолыжный курорт, а также побывала в Женеве и Париже, перемещаясь между городами на частном самолете. Материалы вызвали критику со стороны пользователей, усомнившихся в уместности подобных мероприятий.

На этом фоне бывшие сотрудники Rendez-Vous выразили недовольство политикой компании, заявив о регулярном сокращении зарплат при наличии средств на организацию зарубежных туров для знаменитостей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на мероприятие были приглашены десятки российских звезд, для гостей организовали угощения в горном ресторане, вертолетные перелеты и развлекательную программу. В числе приглашенных назывались стилист Александр Рогов, модель Елена Перминова, блогер Оксана Самойлова, актриса Елизавета Базыкина и другие представители шоу-индустрии.

