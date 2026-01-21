Дама с ковшом: в Москве женщина угнала снегоуборочную машину

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 38 0

Сугробы довели жительницу столицы до отчаяния.

Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Аньков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Москве женщина угнала снегоуборочную машину

В Москве сотрудники правопорядка задержали женщину за угон снегоуборочной машины на Тимирязевской улице. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МВД России.

В дежурную часть обратился представитель обслуживающей организации. Он пояснил, что один из рабочих проводил уборку снежных завалов. В какой-то момент сотрудник решил сделать перерыв, заглушил мотор агрегата и направился в подсобное помещение. В это время оставленный без присмотра коммунальный транспорт привлек внимание 39-летней женщины.

Несмотря на то, что ключи зажигания рабочий забрал с собой, транспортное средство исчезло практически мгновенно. Полицейским удалось быстро вычислить и задержать предполагаемую угонщицу. Ею оказалась москвичка, которая ранее уже имела проблемы с законом и была судима.

Сумма ущерба была оценена в 140 тысяч рублей. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело, а похищенное имущество возвращено законному владельцу.

На данный момент правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства и мотивы столь необычного поступка.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-7° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.82
0.06 91.20
1.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:49
Правительству поручили обеспечить доступ к льготным лекарствам во всех регионах
19:34
«В каком-то смысле это талант»: Аглая Тарасова про смекалку
19:17
Дама с ковшом: в Москве женщина угнала снегоуборочную машину
18:59
Трамп: РФ и Украина близки к урегулированию конфликта на Украине
18:40
Путин собрал правительство России на первое в 2026 году совещание
18:24
Скандальный тур: директор по маркетингу Rendez-Vous рассказала о поездке в Куршевель на джете

Сейчас читают

Трамп и «глобальный Лондон» схватились в Давосе, а взорвется в Иране — эксперт
Как справиться с проблемными родственниками: поиск правильного пути
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают
Умер снявший сериалы «СеняФедя» и «Семейка» оператор Александр Чаплинский

Интересные материалы

💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026