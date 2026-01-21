Дама с ковшом: в Москве женщина угнала снегоуборочную машину

В Москве женщина угнала снегоуборочную машину

В Москве сотрудники правопорядка задержали женщину за угон снегоуборочной машины на Тимирязевской улице. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МВД России.

В дежурную часть обратился представитель обслуживающей организации. Он пояснил, что один из рабочих проводил уборку снежных завалов. В какой-то момент сотрудник решил сделать перерыв, заглушил мотор агрегата и направился в подсобное помещение. В это время оставленный без присмотра коммунальный транспорт привлек внимание 39-летней женщины.

Несмотря на то, что ключи зажигания рабочий забрал с собой, транспортное средство исчезло практически мгновенно. Полицейским удалось быстро вычислить и задержать предполагаемую угонщицу. Ею оказалась москвичка, которая ранее уже имела проблемы с законом и была судима.

Сумма ущерба была оценена в 140 тысяч рублей. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело, а похищенное имущество возвращено законному владельцу.

На данный момент правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства и мотивы столь необычного поступка.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.