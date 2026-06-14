Обломки дрона ВСУ попали в объекты по хранению топлива в Ярославской области

Прошедшей ночью силы ПВО уничтожили 249 украинских беспилотников над регионами России.
Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков
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Евраев: обломки сбитого при атаке на Ярославскую БПЛА попали в промобъекты
Минувшей ночью Ярославская область подверглась массированной атаке со стороны Вооруженных сил Украины, в результате чего пострадали промышленные объекты по хранению топлива. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев в мессенджере МАКС.
Он уточнил, что большинство вражеских дронов средства противовоздушной обороны страны уничтожили, однако обломки летательных аппаратов попали в промышленные объекты, где хранилось топливо. Вспыхнул пожар.
«Возгорание ликвидируют. Пострадавших нет», — написал Михаил Евраев.
Рано утром в Ярославской области была объявлена беспилотная опасность. Для обеспечения безопасности в регионе временно ограничили движение транспорта. Например, был закрыт выезд на шоссе в сторону Москвы. Евраев добавил, что все ограничения были сняты. Тем не менее угроза атаки БПЛА сохраняется.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 14 июня ПВО РФ уничтожила 249 украинских дронов. Противник — ВСУ — подверг массированной атаке 15 регионов нашей страны, включая Ярославскую, Воронежскую, Орловскую, Брянскую, Курскую и другие области.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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