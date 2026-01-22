Свадьба внука и ожидание правнуков: Крутой раскрыл тайны Аллегровой

Игорь Крутой рассказал, что внук Ирины Аллегровой женился

Народный артист России Игорь Крутой рассказал о переменах в семье народной артистки Ирины Аллегровой. Композитор поздравил певицу с 74-летием и упомянул о женитьбе ее внука Александра. Теплые пожелания Крутой опубликовал в своем блоге.

В посте маэстро не удержался от откровений. Он раскрыл секрет, который исполнительница хита «Угнала тебя» тщательно оберегала от посторонних глаз. Как выяснилось, в жизни «Императрицы» произошло радостное событие. Теперь звезда готовится к новому статусу.

«Твоего Сашку (внука певицы. — Прим. ред.) мы женили. Так что теперь будем ждать (страшно сказать) правнуков. И не бросай нас — простых смертных — записывай и выпускай песни. А главное — кайфуй от жизни», — написал композитор.

При этом сама Аллегрова никак не комментировала бракосочетание внука и не представляла общественности его невесту.

Несмотря на то что певица практически полностью отказалась от активной гастрольной деятельности и редко посещает светские мероприятия, она продолжает записывать музыку.

Игорь Крутой отметил, что за десятилетия дружбы с Ириной Александровной он пережил многое. Их отношения знали и периоды кипучей совместной работы у рояля, и гастрольные туры, и временные творческие паузы.

В 2025 году сразу две новые композиции Аллегровой, созданные в соавторстве с Крутым, получили признание на фестивале «Песня года».

