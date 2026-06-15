Ловушка для выпускников: как мошенники используют ОГЭ и ЕГЭ для обмана

В разгар приемной кампании злоумышленники придумали новые схемы, нацеленные на абитуриентов и их родителей.
Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев
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Мошенники начали создавать поддельные сайты для проверки результатов ЕГЭ и ОГЭ
Мошенники начали создавать поддельные сайты для проверки результатов ЕГЭ и ОГЭ, а также предлагать выпускникам незаконные способы повышения баллов и организации пересдачи экзаменов. О новых схемах обмана предупредил столичный департамент образования и науки в Telegram-канале.
По данным ведомства, злоумышленники активно используют тему экзаменов и поступления в вузы, чтобы получить доступ к персональным данным или деньгам абитуриентов и их семей.
Кроме фейковых сервисов для проверки результатов, аферисты рассылают письма от имени приемных комиссий с просьбой подтвердить место в вузе через подозрительные ссылки. Также они могут представляться сотрудниками университетов и требовать предоплату за якобы бронирование места на платном отделении.
В департаменте напомнили, что любые вопросы, связанные с экзаменами, подачей документов и зачислением, необходимо решать исключительно через официальные ресурсы и уполномоченные организации.
«Не передавайте личные данные с помощью смс, не переходите по посторонним ссылкам и решайте вопросы экзаменов и поступления через официальные организации», — подчеркнули в ведомстве.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что первый Единый государственный экзамен 2026 года состоялся в штатном режиме, без срывов и утечек материалов в сеть.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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