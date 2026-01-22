Сотрудники сети магазинов Rendez-Vous пожаловались на сокращение зарплаты

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 29 0

Руководители компании экономят деньги для работников, чтобы в очередной раз слетать в Куршевель?

Сотрудники Rendez-Vous пожаловались на сокращение зарплаты

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Сотрудники сети магазинов обуви, одежды и аксессуаров Rendez-Vous пожаловались на сокращение зарплаты. По их мнению, выплаты стали меньше из-за недавней поездки руководства в Куршевель.

Возможно также, что хвастовство некоторых работниц компании, рассказывающих в соцсетях о больших заработках и дорогих покупках, повлияло на ситуацию. Об этом 5-tv.ru сообщили служащие одной из торговых точек.

«Сейчас минимально везде сократили по всей Москве. Зарплата меньше… Он стал платить меньше. Сейчас в некоторых магазинах переводят 80 тысяч рублей, ты больше не получишь», — заявила сотрудница магазина.

Она также подчеркнула, что нынешний доход работников сети сократился не немного, а очень даже значительно. По словам женщины, раньше зарплаты были достойные, некоторые, работая по графику 7/0, получали 200–250 тысяч рублей в месяц.

Проблемы у Rendez-Vous начались после публикации в сети фрагментов отдыха в Куршевеле, куда топ-менеджмент компании отправился в компании звезд и популярных блогеров. Шикарный отпуск, который маркетологи сети называют пресс-турами, осудили бойцы, участвующие в спецоперации.

Военнослужащие начали публиковать гневные видеообращения, в которых высказывают возмущение: «Вы показываете, как вы куражитесь, пока мы проливаем кровь». Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошла вечеринка Rendez-Vous на французской курорте. А также публиковал комментарий директора по маркетингу компании по поводу скандала.

Сотрудники сети магазинов Rendez-Vous пожаловались на сокращение зарплаты
