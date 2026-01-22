Особняк, счета и машины: что грозит Чубайсу после ареста активов

Сегодня стало известно об аресте всех российских активов бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса. Сейчас он живет в Израиле, а на родине к нему накопилось претензий почти на 12 миллиардов рублей. Так что недвижимость, машины, счета, ценные бумаги и другие активы будут изъяты.

Вот только много ли осталось или Чубайс успел от всего избавиться перед тем, как бежать за границу? В этом разбирался корреспондент «Известий» Павел Кузнецов.

Своевременно это или нет, но тучи сгущаются над Анатолием Чубайсом. Во-первых, на сайте судебных приставов сообщили, что возбуждено исполнительное производство об аресте имущества и денежных средств бывшего руководителя «Роснано». Во-вторых, перед бывшим чиновником замаячила реальная перспектива стать фигурантом уголовного дела — проверить деятельность экс-топ-менеджера попросили в Госдуме. Ведь Чубайс есть, а результатов его многолетней работы за бюджетные миллиарды нет.

«Ну вот такие деньги, такие, казалось бы, возможности. Да потому что кажется, что мальчики играли в менеджеров, в топ-менеджеров, играли в финансистов и тратили денежки. Вот и все», — отметил руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов.

Мальчиков, плохо сыгравших менеджеров, насчитали, помимо самого Чубайса, 12 человек. Именно корпорация «Роснано» сама обратилась в суд с иском к своим бывшим начальникам, не досчитавшись почти 12 миллиардов рублей — это убытки от нескольких инвестиционных проектов, которые сам Чубайс рекламировал с помпой. Например, в России планировали начать производство магниторезистивной оперативной памяти для компьютеров. Но что-то пошло не так.

«Звучит классно. Всегда здорово, когда у нас в стране производится какое-то технологическое решение, которое, ну, скажем так, мало где производится. А то, что оно мало где производится, иногда значит не то, что его сложно произвести, а то, что „неуловимый ковбой Джо“, который неуловимый не потому, что его поймать никто не может, а потому, что никому, в общем-то, не нужен», — заявил руководитель Международного центра цифровой криминалистики СПб ФИЦ РАН Андрей Чечулин.

В общем, теперь с Чубайса и его команды «Роснано» хочет стрясти все долги на миллиарды рублей. Но не очень понятно, а что, собственно, у него осталось? Чубайс сбежал из страны еще в 2022-м. И наверняка успел от каких-то объектов избавиться. И сейчас трудно отличить, что Чубайса, а что нет.

«Высокий забор, камеры наблюдения по периметру — здесь, на полутора гектарах, раскинулся, пожалуй, самый главный российский актив Анатолия Чубайса. Огромный особняк в писательском поселке Переделкино. Прямо напротив дома-музея писателя Бориса Пастернака», — поделился корреспондент «Известий» Павел Кузнецов.

Примерная стоимость особняка — от 30 до 70 миллионов долларов. Кинозал, хаммам, бассейн, сауна, купель и более 15 санузлов. Гостевой дом, дом для охраны. Ходили слухи, что это поместье Чубайс с женой собирались продать после бегства за границу. Но, учитывая стоимость, вряд ли это быстрый процесс.

«Я думаю, что следственные группы будет интересовать не только рыночная стоимость этих объектов, принадлежащих Чубайсу, но и источники средств, на которые они были приобретены», — отметил кандидат экономических наук, независимый экономист Андрей Бархота.

Список имущества Анатолия Чубайса не раскрывается, но известно, что несколько лет назад он владел трехкомнатной квартирой на Воробьевых горах, участком с домом в поселке Жаворонки и пентхаусом в центре Москвы, где, кстати, у Чубайса прописка. Дорого-богато, но, в целом, зарплата в «Роснано» позволяла — у руля госкорпорации Чубайс зарабатывал больше 200 миллионов рублей в год.

Причем Анатолию Чубайсу всегда удавалось сухим выходить из скандальных историй. За те же провальные школьные планшеты на скамью подсудимых угодил лишь его соратник Борис Галкин. Теперь, судя по всему, за бывшего чиновника взялись основательно.